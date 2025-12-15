防閃兵新制 BMI大於45才能免役、扁平足要服替代役

國防部十二日預告「體位區分標準修正草案」，新制規定，ＢＭＩ（身體質量指數）大於四十五、身高未達一四四公分、高血壓必須併發實質器官病變，才能免役。以身高一七○公分計算，須重達一三○點二公斤，才能免於兵役，扁平足也由免役，改為須服替代役。

長久以來，「閃兵」常用過胖、高血壓、扁平足等招式免除當兵，內政部役政司統計，役男免役率高達百分之十六，明顯高於韓、星等亞洲徵兵國家。國防部表示，考量醫療進步，部分疾病可治癒或控制，因此通盤檢討標準，以符合兵役公平。

現行免役體位為ＢＭＩ小於十五或大於卅五，新制將修正為大於四十五、無設下限。替代役體位Ａ級為ＢＭＩ十五至十六點五，或卅二至卅七點五，Ｂ級則為ＢＭＩ小於十五，或卅七點五至四十五；常備役體位則維持ＢＭＩ十六點五至卅二，以身高一七○公分計算，現行體重超過一○一點三公斤即免役，未來將上修至一三○點二公斤。

身高部分，未來免役體位為身高小於等於一四四公分，替代役Ａ為一四五至一四九公分，常備役體位由現行一五八至一九五公分，改為一五○公分以上，無上限。

中度以上高血壓，未來須併發實質器官病變，才能免役；中、重度高血壓如經治療，無實質器官病變者，服Ａ、Ｂ級替代役。欲判定中、重度高血壓，應住院一至三天，接受廿四小時連續血壓紀錄。

扁平足方面，以往足弓角大於一六八度即可免役，新規定改為替代役Ａ級。重度拇趾內、外翻，併外生骨疣或拇囊炎者、空凹足大於九十度，皆由免役改為替代役Ｂ級。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說，先前兵役體位標準放寬，背景是當時志願役大塞車，政策又要轉型募兵，如今既然重回義務役，標準變嚴也是呼應社會對兵役公平的期待。

國民黨立委林沛祥認為，要提升國軍戰力，更重要的是增加青年擔任職業軍人的意願，並改善軍人各方面的待遇。