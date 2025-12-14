聽新聞
拜登要送川普要錢...4架MQ-9無人機 美「改送為賣」

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
美國總統川普三月在卡達烏代德空軍基地，對駐紮的美軍官兵發表談話時，微笑站在一架MQ-9「死神」多用途無人機前。（美聯社）
美國總統川普三月在卡達烏代德空軍基地，對駐紮的美軍官兵發表談話時，微笑站在一架MQ-9「死神」多用途無人機前。（美聯社）

美國總統川普上任後，堅持盟國必須付錢自衛，拜登政府承諾的援助往往被翻案。川普第一任期曾批准出售四架MQ-9B無人機給台灣，拜登加碼以總統撥款權（ＰＤＡ）另外援贈四架。這批軍援機遲遲沒有消息，軍方官員證實，在華府政黨輪替後，美方決定「改送為賣」，我方因此把這「加購四架」計畫作罷。

至於國軍循海外軍售（ＦＭＳ）模式原先訂製的飛機，估計明年可到兩架。國防部則表示，對軍售與軍援等相關的細節，不予證實與評論。

MQ-9是美國通用原子公司製造，二○○一年首飛，二○○七年服役。型號包括MQ-9A死神（Reaper），可攜帶地獄火飛彈，用於戰場偵察打擊，曾多次執行擊殺恐怖分子任務；MQ-9B「海上衛士」（Sea Guardian）用於海域監偵，巡航高度更高，但是美軍本身並無使用。

二○二○年十一月三日，美國總統大選同一天，川普政府宣布售台四架MQ-9B。國軍將採購計畫稱為「高高空無人機系統」，總金額新台幣二一七點二億元。依據明年度預算書，將編列新台幣五十億元，可籌獲兩架。

二○二三年七月廿八日，白宮宣布援助台灣三點四五億美元的國防物資與服務。ＰＤＡ（總統撥款權）不像ＦＭＳ會公布品項，但路透指出，其中最大項目為四架MQ-9A，移除部分只限美軍使用的裝備，供我方進行訓練。在台北，「知情人士」也向中央社證實。

軍方官員透露，這四架飛機將修改至MQ-9B的規格，費用由美方軍援支付。

然而近日卻傳出，這四架飛機的軍援已經取消，只剩下我方原訂購的四架新機。我方將領私下透露，美方要求「改送為賣」，國防部評估認為沒必要接收這批舊機，因此打消。

國防安全研究院委任副研究員揭仲說，川普一向反對無償援外，又多次宣稱台灣「賺走美國很多錢」，如今結果不算意外；下年度的國防授權法案，雖仍編列十億美元軍援額度，顯示國會確實支持台灣，但最後執行多少，行政部門仍有很大權限。

中華戰略學會資深研究員張競說，美國對台軍售常因政治人物賦予大量政治意涵，只要過程產生任何變化，都會引起高度政治聯想；當初拜登政府之所以提出另外軍援四架，就是因為其軍工體系無法即時交貨，如今再轉回軍售，在相當程度上證明，美國對外援助阮囊羞澀無以為繼，不免影響台灣社會對美國在危機時提供援助之信心指數。

