福麥稱得標禁得起檢驗 凌濤批「大石」軍火奇蹟

福麥國際室內裝修公司承攬國防部五點九億元炸藥採購案引爭議，業者昨首度發出聲明稱，已取得美國軍工大廠的台灣獨家代理權，得標過程禁得起檢驗且並非「賴友友」。桃園市議員凌濤爆料鞋商「大石」公司拿到兩億元軍火標案，他昨質疑該公司從登記新增軍火槍砲品項到拿標案，僅花四十一天，根本是軍火商業奇蹟。

立委王鴻薇十日質疑福麥公司得標炸藥標案，福麥公司昨發出聲明說，得標前已正式取得美國知名軍工大廠ＳＡＥ公司為期十年的台灣獨家代理權，投標過程合法、程序完備。

福麥表示，公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及家人「均無任何政黨身分」，與賴清德總統未曾有任何接觸、彼此間不認識。

凌濤指出，大石在二○二四年六月六日於經濟部登記新增軍火槍砲品項，同年七月十七日得標兩億元底火標案，「僅花了四十一天」，到底是中間有沒有軍火牽勾仔穿梭、還是更深層的與高層有任何關係？