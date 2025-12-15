新聞眼／國軍無人機採購 真符合需求？

軍中建軍備戰的程序，強調「打裝編訓」，亦即先決定要打怎樣的仗，再依需求籌獲適合任務的裝備，然後再決定編裝、展開人員訓練。遺憾的是，「打裝編訓」往往只停留在口號階段，實務上受限於外交、技術、財力等因素，往往無法獲得最符合理想的裝備，只能「有什麼打什麼」。

面對新冠病毒疫情打擊，以及中共崛起爭霸的威脅，美國軍工產業鏈力圖加速，但是承平已久的老機器重新啟動，仍然小狀況不斷。在多項軍售裝備延宕、甚至取消的前例之下，川普政府否決拜登贈送四架MQ-9，對國軍應是「久病成良醫」，不致造成太大影響。

值得注意的是，第一任川普政府宣布批准出售MQ-9B，當時估計二○二五年可以開始交機，如今看來已不可能。明年是否真能如國防部預算書所說獲得兩架？還是又會進一步「誤點」？國防部會不會採購中科院「騰雲二型」作為備份計畫？都還有待觀察。

MQ-9與騰雲等級的大型無人機，我方只能向美採購或由中科院製造，沒有其他商源。中小型產品則完全相反，拜蔡賴兩代政府對「無人機國家隊」的吹捧砸錢，業者數量大爆炸，國防部也配合政策，大量購入各種國造中小型無人機。

然而，這些產品的性能是否當真符合國軍需求？會不會「為無人機而無人機」？使用其他系統，反而更有效率？畢竟從光電板的濫設，中小企業搖身變軍火業者，都很難令人不擔憂，在「國家隊」大傘之下，額度暴增的國防預算，當中是否藏有無法見光的角落？