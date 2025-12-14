福麥發聲強調禁得起檢驗 王鴻薇：至今並未回應國人質疑

台南室內裝修業者「福麥」承攬國防火藥採購，引發各界質疑，該公司稍早發聲明，強調禁得起檢驗。國民黨立委王鴻薇質疑，國防部與福麥至今仍未回應國人質疑，國內並非僅福麥有採購能力，且該公司營業項目僅變更數月，資本額僅1900萬元台幣處理十億國防標案實在有違常理，當中還有太多疑點待釐清，她後續都要查清楚。

來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發軒然大波，福麥公司神隱多天，今委託律師事務所發出聲明，強調得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且並非「賴友友」，若未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究相關法律責任。

王鴻薇稍早於臉書發文並質疑，國防部、福麥室內裝修公司，至今並未回應國人質疑，國內RDX相關炸藥之採購，國內並非僅福麥國際「室內裝修」公司有採購能力，過去福麥室內裝修公司資本額與營業項目皆非國防專業，為顧及國防安全，本就應全面檢視標案內容與廠商資格。

王鴻薇還說，經查福麥室內裝修公司，該公司營業項目僅變更數月，即可得標上看數億國防標案，其背後利益關係，以及國防部相關招標條件是否有所疏失，都屬於保障我國國防安全，自然應該全面釐清與徹查。

王鴻薇認為，福麥室內裝修公司聲明表示，得標前已正式取得美國軍工廠SAE公司之台灣獨家代理權，如所述為真，為何國際軍工大廠會授權我國資本額僅1900萬台幣之室內裝修公司，處理上看數十億國防標案，顯與常理有違，福麥公司是否為人頭掛牌？背後實際得標者為誰？代理權授權對象為何？實際背後得標者是否有國安疑慮，後續她都要請國防部及相關單位調查清楚，並向國人說明。