台南室內裝修承攬國防火藥採購案引爭議 福麥神隱多天發聲了

來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發軒然大波，福麥公司神隱多天，今委託律師事務所發出聲明，強調得標過程禁得起檢驗，具備履約能力，且並非「賴友友」，若未來有任何不實指控、錯誤報導或不實訊息，將依法追究相關法律責任。

福麥公司聲明稿指出，公司得標前已正式取得美國知名軍工大廠SAE公司為期10年的台灣獨家代理權，相關投標過程合法、程序完備，強調「公司並非毫無經驗者」，且承接中科院2件採購案，其中一件已完成交貨履約；另一件則於得標後2周內，即取得美國官方核發之輸出許可證。

針對外界質疑福麥公司相關背景，福麥公司也強調，公司現任負責人李文慶、前任負責人李淑玲及其家人「均無任何政黨黨員身分」，同時在總統賴清德任內及其擔任台南市長任內，均未曾有過任何接觸，彼此間互不認識，並非「賴友友」，針對相關媒體報導影射與高層關係良好，與事實不符。

最後，福麥公司表示，台灣國家安全正面臨嚴峻挑戰，國防採購出現困境，值得全民正視，公司秉持正派經營，相關採購案絕無不法情事，且本案所涉及之RDX為飛彈、火箭及砲彈等重要軍工產品之關鍵原料，目前全球僅有中國及印度輸出，取得過程不易，實務上需透過合法民間管道，間接取得原料，以維護國防安全。

福麥公司也說，對於相關採購案定會依法履約，確保國防供應鏈之穩定與安全，相關不實指控與假訊息，已對台灣國防安全與公司商譽造成嚴重影響，未來如有不實指控、錯誤報導或惡意散佈不實訊息，導致影響公司或員工權益，將依法追究相關法律責任。