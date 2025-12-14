【重磅快評】拉和成當擋箭牌？智商才是國安團隊最大危機

經營室內裝修業務的福麥公司，去年底申請營業項目增加國際貿易，在幾乎沒有其他進出口業績情況下，贏得中科院1.2億元與國防部5.9億元的高性能炸藥採購案，引發關注。網路論壇PTT隨即又出現爆料，與福麥登記同地址的元瀚衛廚用品公司，福麥負責人李文慶擔任監察人，登記營業項目除了家具、寢具、廚具和建材，還包括槍砲彈藥刀械輸出入。桃園市議員凌濤也稱，同樣位於台南的大石國際公司，原本經營鞋業，去年6月新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，隨即搶下國防部5.56公釐子彈底火標案，金額上看2億元。

面對這一波指控，執政團隊的處理反應如何？對於福麥案，國防部長顧立雄表示，只要有代理商資格，能向原廠取得輸出許可證明及原廠來源證明，提供火藥原物料，經過國防部查證屬實就可履約，軍方會對輸出許可證明與原廠來源證明做好查驗。至於大石案，國防部則解釋，對廠商訂有3項資格，共有4家投標，經逐條審查確認合法，大石並在今年2月提早交貨完畢。「誇大不實負面指控，對國軍官兵極不公平」。

昨晚與今天上午，兩家媒體連續出現「知情人士」與「熟悉軍方採購人士」說法，指出馬英九執政時期，也向「馬桶廠商」和成採購防彈設備，金額高達4.15億元。這位放話人士表示，在野黨不該為了政治目的，一再亂貼標籤，無謂抹黑與打擊國防政策及國內優良且合乎規範的產業。從發稿記者可以看出，「知情人士」與「熟悉軍方採購人士」不是府方，就是國安會。

福麥、大石突然進軍與本業毫不相干的軍火採購，而且剛入場就能拿到規模不小的標案，如此「巧合」實在令人難以置信。然而也必須承認，網路爆料者或是在野黨民代，目前只能強調情節太不合常理，但除了合理懷疑之外，也都還拿不到業者明確的違法事證。國防部也堅守「一切符合規定」防線，雖然反擊力道不強，但是中規中矩，也不會被對手反殺。

府方或國安會顯然認為，這種守勢應對太過消極，不利於贏得認知作戰，於是想到把馬英九再度拉出來救援，想證明廠商轉型投入國防相關領域，並非綠色執政之後才有。問題是拿和成當案例，效果實在太差，甚至自打耳光。

衛浴設備出身的和成，陶瓷與玻璃纖維是他們的本業。而高強度陶瓷板，正是現代化抗彈裝備的重要項目；玻璃纖維、碳纖維等複合材料，更是如今國防、航太工業上的重要原料。如今國造雲豹裝甲車上，車身外部加掛的裝甲，就是和成的產品。而且相關技術最早來自中科院移轉，又經過廠商自身的數年研改，才具備商業價值。早在蔡政府時代，和成就是「軍工國家隊」重點宣傳的例子，媒體也曾多次採訪。多數民眾都可以輕易辨別，「馬桶大廠」和成投入軍品生產，和兩家突然轉型貿易的中小企業接獲軍方彈藥大單，就性質與規模上，都不可以同日而語。如此舉例，反而讓人覺得詞窮，覺得其中必有文章，才要硬掰出完全不合理的解釋。

站在執政團隊的立場，為政府的作為辯白，是天經地義的行為。然而重點是，必須知道如何辯白有意義，最能夠發揮說服社會大眾的效果？而不是硬要強出頭，結果舉出的例子太容易被人打臉，導致失掉原本不需丟的分數。和成的產品的確可以抗彈，但想拿它來抵擋外界的質疑，顯然效果不彰。

當然，從賴總統上任以來，他和他的親信團隊，最大的問題是：只是不停仰望蔡英文時代隨心所欲的「好時光」，卻不顧如今時空環境都已經大為不同。經過一年半的跌跌撞撞與多番挫折，顯然沒有給賴神團隊帶來多少教訓，仍然是要硬幹到底，仍是要牽拖他人。在如此前提下，衡諸國安團隊至今的智慧表現，會舉出這樣的例子，也就一點都不奇怪了。