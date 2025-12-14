夏威夷JPMRC演習國際會餐 士兵迷彩T恤與口音披露台灣參演

國軍派員參與上（11）月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯合演訓，美國海軍在演訓結束後，為參訓者舉行國際野餐會，並拍片發布餐會實況。席間不但有穿著明顯台版版型及迷彩樣式、「台味」十足的士兵身影，還有人排隊取餐時脫口「那個…通信？通信」。顯示有來自台灣的官兵參與其中。

華爾街日報12日報導，11月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（JPMRC）的聯演，共集結八千多名多國官兵，主要來自美國，也有台灣、法國及馬來西亞等國。參演官兵執行空中突擊、模擬跨島飛彈射擊與穿越峽谷地形等科目。

美國防部視覺分享服務網站DVIDS月前貼文表示，夏威夷斯科菲爾德兵營舉行的太平洋聯合多國戰備中心（JPMRC）演習結束後，2025年11月18日舉行多國晚餐，由美國陸軍士兵和國際夥伴分享美食、故事和傳統。

新聞稿指出，這項JPMRC 26-01演習匯集了來自法國、馬來西亞、馬爾地夫、菲律賓、新加坡和泰國的軍事人員，以及紐西蘭參謀觀察員，旨在提升聯合作戰能力，並演練在叢林和群島地形中大規模作戰所需的戰術、技術和程序。這次演習彰顯了美國陸軍致力於維護區域安全，並加強在印太責任區內的夥伴關係。