馬政府曾有馬桶商獲國防部訂單 馬文君：與裝修公司案不同

裝修公司獲炸藥標案話題持續延燒，有知情人士抱怨，馬政府時期也有「馬桶商」獲標國防部4億元訂單。國民黨立委馬文君表示，兩者情況完全不一樣，當年是「軍品釋商」政策中的科研案，現在是直接採購，況且還是一家專業上與炸藥完全無關的公司，當然會受人質疑，不用去扯馬政府。

國防部「RDX海掃更（黑索金、旋風炸藥）」5億炸藥採購案，由資本額1900萬、經營室內裝修的福麥公司得標，遭社會質疑；有知情人士指出，其實「馬桶商」HCG和成也曾於2013年，標獲國防部4億元的防彈設備，真的不必這樣亂貼標籤、打擊國內企業。

記者循線從HCG和成官網上找到公告消息，該公司當年確實打出「再度標獲新台幣4.15億元軍品訂單」。該消息說明，和成欣業公司在中科院「軍品釋商」政策協助下，投入數億元研發經費及多年努力開發獲得該訂單，這也使HCG在傳統衛生陶瓷設備外增添另一項商品。

「這完全是不一樣東西」馬文君說明，當時國防部有裝甲車的抗彈板需求，而該案是「軍品釋商」政策中的科研案，且當時抗彈板中確實是有使用陶瓷材質，因此政府出錢協助研發、做科研；現在裝修公司是直接去標案，且該裝修公司與採購商品間完全沒有專業上的關聯。

馬文君分析，其實無論抗彈板、炸藥等，國防部軍備局過去都是自己在做，那因為政府現在說有些無人機載的相關炸藥需求，要短時間內量大，因此就開標案來外購，這本來是可討論的，但應該找專業的廠商，國內有很多符合這些專業的廠商。

馬文君指出，像國內廠商也有專長在做黑火藥、炮竹原料的，這些原料再由軍方來造成飛彈，我國飛彈也是號稱最厲害的，但這也就是令人質疑的地方，這些廠商這次為什麼都沒參加投標？是被阻止，還是知道參加也沒用？結果特定對象突然就出來，最終就得標了。

馬文君表示，所以不是說不能由民間公司進口，但也要有基本條件，就近合法合規的廠商都到哪邊去了？況且福麥公司還是臨時才在短時間內增加營業項目，所說理由完全令人難以信服，這跟和成科研案例也完全不同，不用去扯馬政府。