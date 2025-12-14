役男注意！國防部預告體位修正 高血壓免役條件加嚴須住院觀察

快訊

中央社／ 台北14日電
示意圖／本報資料照片

日前有藝人偽造高血壓病史「閃兵」引起討論，國防部12日預告修正「體位區分標準修正草案」，草案除將替代役區分A、B兩級外，未來僅BMI大於45或身高未達144公分免役。另外，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1至3天、接受24小時連續血壓測量。

國防部12日預告「體位區分標準修正草案」，國防部指出，體位區分標準於民國63年年6月19日發布施行後，曾19次修正，最近一次修正為112年5月30日，相較亞洲徵兵國家（新加坡及南韓）的低免役率，內政部役政司統計台灣役男免役率高達16%，另考量醫療科技進步，部分疾病已能有效治癒或控制良好，因此通盤檢討標準，以符合國家政策及兵役公平。

針對修正要點，草案指出，考量替代役因單位不同其服勤性質有明顯差異，修正替代役體位區分A級、B級，修正附件「體位區分標準表」總計193項次，這次修正180項次，包括常備役、替代役及免役體位。

在BMI值部分，草案也提到，免役體位從BMI＜15或BMI＞35，修正為BMI＞45；替代役體位A級為15≦BMI＜16.5 或32＜BMI≦37.5、B級BMI＜15或37.5＜BMI≦45；常備役體位則維持16.5≦BMI≦32。以身高170公分計算，現行體重超過101.3公斤即可免役，未來修法通過將上修至130.2公斤。

身高部分，免役體位從身高≧196 或≦154，修正為身高≦144；替代役體位A級為145≦身高≦149、B級則無限制；常備役體位則從158≦身高≦195，修改為身高≧150。

由於日前有藝人偽造高血壓病例「閃兵」引起討論，草案指出，中度以上高血壓併發實質器官病變，包括心臟肥大、腎病變或週邊血管病變等，以及肺動脈高血壓併有後遺症者才能免役，中度、重度高血壓經治療，無實質器官病變者則分別必須服替代役A、B級，常備役體位則維持輕度高血壓標準；此外，「中度及重度高血壓」測量應住院1至3天接受24小時連續血壓紀錄。

扁平足免疫則走入歷史，草案提到，過去扁平足足弓角大於168度者即可免役，現行足弓角大於168度者改服替代役A級，常備役標準從足弓角「小於等於165度者」修正「小於等於168度」；另外，重度拇趾內、外翻併外生骨疣或拇囊炎者，及空凹足Hibb's角度大於90度者皆從免役改服替代役B級。

