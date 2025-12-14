傳我參加夏威夷多國演訓 專家：有助未來台美互相支援

華爾街日報報導，美國陸軍十一月間在夏威夷針對高機動化以及無人機作戰環境，舉行大規模演訓，邀請包括台灣在內的多國參與。淡江戰略所副教授林穎佑認為，我國軍方可以藉類似機會了解美軍新的作戰方式、構想與裝備，尤其是未來在印太區域要如何與美軍互相支援。國防院戰略所長蘇紫雲分析，針對無人機與反無人機裝備的認識與使用等，國軍都需要這類更實際的參與及交流。

林穎佑認為，我國軍方可以藉類似機會了解美軍的新作戰方式，已逐漸擺脫過去十多年來以反恐綏靖為主的任務；從過去反恐所需的小型、輕量化快速部署部隊，如今美軍運用科技，使得部隊規模雖然不一定很大，不過火力更強化。

林穎佑並提醒，美軍要打的仗和國軍要面對的戰爭型態畢竟還是不太一樣，不過能接觸美方的新概念，已經是一種進步了。

蘇紫雲認為，參與、觀摩這類演習，對國軍部隊是很好的體驗機會，尤其無人機攻守、使用如何進行；反制無人機的裝備等，都是跨領域的新經驗。他解讀，相較於日前引發討論的是否受邀參加環太軍演，還不如更實際地參與這類演訓。