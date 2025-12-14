聽新聞
0:00 / 0:00

華爾街日報：台灣上月參加夏威夷多國演訓 聚焦無人機戰法

聯合報／ 國際中心／綜合報導

華爾街日報十二日報導，十一月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（ＪＰＭＲＣ）的聯演，共集結八千多名多國官兵，主要來自美國，也有我國、法國及馬來西亞等國。參演官兵執行空中突擊、模擬跨島飛彈射擊與穿越峽谷地形等科目。

這些官兵演訓時操作多樣化的無人機系統，例如以三Ｄ列印製作的自殺無人機和穿戴式干擾裝置。美軍並思考如何在不干擾自己的系統下，壓制敵方無人機，像給步兵的Ｍ四突擊步槍加裝「智慧射手」配件，升級為能自動鎖定空中的無人機，並在準星對齊時開火的「智慧步槍」。

還有像藉由偵測敵方無人機發出的訊號，找出並擊殺無人機操作員與實施電戰干擾，都是美軍列入新型無人機技術及戰法轉型適應的訓練內容。

由於美國陸軍希望改變的不只是「有什麼」，還包括「如何籌獲」，因此試圖擺脫繁瑣冗長的採購流程，賦予指揮官更大彈性，讓他們選擇自己的裝備籌獲清單，「就像上亞馬遜購物般」。

在上述橫跨好幾個夏威夷島嶼的兩周大規模多國陸軍聯演中，美軍展示其部分最新的無人機與反無人機裝備。這類系統正在主導俄烏戰場，長久以來仰賴昂貴作戰裝備且採購流程冗長的美軍，現在必須適應截然不同的新時代，改以靈活、成本相對低廉且可消耗性裝備為核心。

中國大陸擁有龐大的飛彈庫存和強大的工業實力，足以支撐一場持久戰。若是美軍在太平洋與共軍交鋒，區域內可能全都被中國的飛彈射程涵蓋，這代表美軍無法指望能全面掌握制空權。俄烏戰爭更凸顯如今戰場的環境，已是無人機滿天飛。

在其中一個演習想定中，某美國盟友的島嶼受到攻擊，敵方部隊已登陸，而美國參戰。該想定雖未點名敵我雙方分別是中國和台灣，但相似處顯而易見。若中國侵台，美國決定馳援台灣，屆時美軍官兵可能自己要在位於「第一島鏈」的台灣與共軍作戰。

延伸閱讀

美國南方司令提前退休 正逢美委關係緊張

適應高機動與無人機戰場 美陸軍轉型因應大國戰爭

罕見！中國疑運送軍事物資給伊朗 美特戰隊印度洋上攔截扣押貨物

澤倫斯基將赴柏林會歐洲領袖 聚焦俄烏和平談判進展

相關新聞

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部解釋：誇大不實的指控

桃園市議員凌濤爆料，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，變更新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，隨即搶下國防部的5.56...

福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國...

顧立雄明赴立院報告 火藥採購須3資格

針對國防部採購「ＲＤＸ海掃更」旋風炸藥標案爭議，國防部部長顧立雄明將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。國防部指出，考量...

海鯤遭爆液壓系統失效 人力操舵 海軍：備援措施

國造潛艦海鯤艦再被爆料，指今年六月第二次海測時，液壓系統全數失效，導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。...

新聞眼／台船「蓋牌」 海鯤艦到底還有什麼麻煩沒說？

國造潛艦海鯤艦歷經將近半年的時間，完成五次海上測試。然而連續三周，海鯤艦接連被爆料「出海沒有船錨」、甚至「液壓全掛」得靠...

華爾街日報：台灣上月參加夏威夷多國演訓 聚焦無人機戰法

華爾街日報十二日報導，十一月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（ＪＰＭＲＣ）的聯演，共集結八千多名多國官兵，主要來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。