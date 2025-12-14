聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／台船「蓋牌」 海鯤艦到底還有什麼麻煩沒說？

聯合報／ 本報記者李人岳

國造潛艦海鯤艦歷經將近半年的時間，完成五次海上測試。然而連續三周，海鯤艦接連被爆料「出海沒有船錨」、甚至「液壓全掛」得靠人工接力操舵等各式令人匪夷所思的狀況。國艦國造安全性茲事體大，如今台船連續被搧了三記耳光，乾脆「蓋牌」宣布不再回應說明，這樣的態度，恐難令人信服。

海鯤艦完成五次海上測試，再次進塢整備，檢查載台裝備、水密邊界及水線下戰系，要為關鍵的潛航測試做準備。但近日海鯤艦的安全性接連遭質疑，雖然海軍及台船再三堅稱「有足夠備援與準備」、「符合安全規範」、「安全第一」。

不過，船錨是船隻安全的最後保障、主機是軍艦的心臟、液壓系統和舵機更是確保海鯤艦航向的基本工具，三者均是一艘船能否正常運作的最根本要件，如今接二連三出包，不免令外界質疑：海軍和台船到底還有什麼麻煩事沒告訴我們？

弔詭的是，潛艦本應是重要的戰略武器，且因其任務有一定的神秘性，但台灣首次造潛艦，卻因天價投資和民進黨政府一連串大內宣而蒙上濃厚政治味，更被赤裸裸攤在陽光下，恐怕已是各國海軍史上的一大詭異特例。

台船此刻「蓋牌」不再回應質疑，但海鯤艦既已是政治與建軍政策焦點，軍方更應在「保密」與「隱瞞」之間取捨，適度揭露測試進度，才是面對全民檢驗的正確做法。

海鯤 潛艦

延伸閱讀

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

海鯤測試落後2個月！海軍認了：對台船按日計罰「每天19萬」

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

高層知情仍下令玩命測試？海鯤艦遭爆5次出海缺船錨 海軍：無安全顧慮

相關新聞

賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部解釋：誇大不實的指控

桃園市議員凌濤爆料，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，變更新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，隨即搶下國防部的5.56...

福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國...

顧立雄明赴立院報告 火藥採購須3資格

針對國防部採購「ＲＤＸ海掃更」旋風炸藥標案爭議，國防部部長顧立雄明將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。國防部指出，考量...

海鯤遭爆液壓系統失效 人力操舵 海軍：備援措施

國造潛艦海鯤艦再被爆料，指今年六月第二次海測時，液壓系統全數失效，導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。...

新聞眼／台船「蓋牌」 海鯤艦到底還有什麼麻煩沒說？

國造潛艦海鯤艦歷經將近半年的時間，完成五次海上測試。然而連續三周，海鯤艦接連被爆料「出海沒有船錨」、甚至「液壓全掛」得靠...

華爾街日報：台灣上月參加夏威夷多國演訓 聚焦無人機戰法

華爾街日報十二日報導，十一月在美國夏威夷「聯合太平洋多國戰備中心」（ＪＰＭＲＣ）的聯演，共集結八千多名多國官兵，主要來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。