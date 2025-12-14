新聞眼／台船「蓋牌」 海鯤艦到底還有什麼麻煩沒說？

國造潛艦海鯤艦歷經將近半年的時間，完成五次海上測試。然而連續三周，海鯤艦接連被爆料「出海沒有船錨」、甚至「液壓全掛」得靠人工接力操舵等各式令人匪夷所思的狀況。國艦國造安全性茲事體大，如今台船連續被搧了三記耳光，乾脆「蓋牌」宣布不再回應說明，這樣的態度，恐難令人信服。

海鯤艦完成五次海上測試，再次進塢整備，檢查載台裝備、水密邊界及水線下戰系，要為關鍵的潛航測試做準備。但近日海鯤艦的安全性接連遭質疑，雖然海軍及台船再三堅稱「有足夠備援與準備」、「符合安全規範」、「安全第一」。

不過，船錨是船隻安全的最後保障、主機是軍艦的心臟、液壓系統和舵機更是確保海鯤艦航向的基本工具，三者均是一艘船能否正常運作的最根本要件，如今接二連三出包，不免令外界質疑：海軍和台船到底還有什麼麻煩事沒告訴我們？

弔詭的是，潛艦本應是重要的戰略武器，且因其任務有一定的神秘性，但台灣首次造潛艦，卻因天價投資和民進黨政府一連串大內宣而蒙上濃厚政治味，更被赤裸裸攤在陽光下，恐怕已是各國海軍史上的一大詭異特例。

台船此刻「蓋牌」不再回應質疑，但海鯤艦既已是政治與建軍政策焦點，軍方更應在「保密」與「隱瞞」之間取捨，適度揭露測試進度，才是面對全民檢驗的正確做法。