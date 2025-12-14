顧立雄明赴立院報告 火藥採購須3資格

針對國防部採購「ＲＤＸ海掃更」旋風炸藥標案爭議，國防部部長顧立雄明將赴立法院外交國防委員會進行專案報告。國防部指出，考量以往火藥類購案投標廠商資格之一致性，依循往例訂定「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等三項資格，並確保廠商具有進口貨品供售能力。

國防部「ＲＤＸ海掃更」五點九億炸藥採購案，由資本額一九○○萬元、經營室內裝修的福麥公司得標，引發譁然。顧立雄明將赴立院就「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」進行專案報告。

國防部書面報告指出，國軍辦理火藥原物料採購受限於各國產量有限及地緣政治影響，且製造國往往優先滿足自身需求，復因嚴格輸出管制規定，易造成原產地供貨不穩定，國防部在政府採購法規範下，公平合理檢討訂定廠商資格，以廣徵商源獲得所需軍品，現就「廠商資格標準訂定及審認作法」實施報告。

報告表示，針對「ＲＤＸ海掃更」購案廠商資格標準訂定及審認作法，廠商資格為掌握市場供應情形，需求單位軍備局第二○五廠於採購前辦理公開徵求國內商源，結果確認國內廠商仍無火藥原物料產製能量，需以進口現貨供應。

國防部指出，押標金及履約保證金制度為確保投標廠商具誠意參標，防止惡意棄標等影響採購公正行為。