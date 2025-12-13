易成詐騙目標？馬防部爆官兵租帳戶當詐團人頭 檢警這樣說

連江地檢署查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用。檢警認為，馬防部部分官兵對詐騙手法認識不足，容易受上級與同袍等話術影響，成為詐騙目標。

連江地檢署8日發布新聞稿指出，查獲約60名陸軍馬祖防衛指揮部士官兵，涉租個人帳戶供不法集團當人頭帳戶使用，檢方認定曾姓上士犯罪嫌疑重大及有勾串被告及證人之虞，向福建連江地方法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，檢方在偵辦人頭帳戶案過程中，意外發現馬防部部分官兵對帳戶租借等詐騙的認知與風險管理不足，缺乏警覺，認為「補破網」已刻不容緩。但受限於馬防部各營區位置分散，光靠檢方主動派人至各營區宣導，效率低落之餘，恐影響日常偵辦進度。

根據連江縣警察局統計，軍人為連江縣內詐騙被害者大宗族群，今年1月起至今，累計被害件數為31件，其中以假購物、假投資、假交友、假抽獎與假網路借貸為常見型態。

連江縣警察局刑事警察隊今天以訊息回覆中央社記者，因官兵長期於營區生活，對新型詐騙、投資或金融詐騙手法上認識不足；特性上又習慣服從長官，容易受如軍中單位、公部門等「上級」話術影響；加上執行任務期間，無法及時查證訊息真偽，對外界認識有限，導致軍人易被詐騙。

連江縣警局偵辦過程中發現，軍人薪資固定，在軍中又難隨時察覺帳戶金流異常，所以若有借貸等資金壓力，就容易相信同袍介紹、學長推薦等「投資代辦」管道，而誤入假貸款、假分期等詐騙陷阱。一旦發現受騙，又因擔心考績、升遷與個人形象，往往選擇隱瞞，錯失即時止損時機。

福建連江地方檢察署今天以訊息回覆中央社記者，為提升馬祖官兵對詐騙的認知與警覺，除每日製作防詐圖卡，委請馬防部透過內部管道發送給官兵，更製作防詐宣導測驗線上問卷，未來將定期調查官兵是否提升防詐意識，盼從根源遏止軍中詐騙蔓延。

馬祖防衛指揮部則告訴中央社記者，將加強內部管理，嚴格落實「知官識兵」，掌握每位官兵狀況；並將建立種子教官制度，組織深入各單位的綿密防詐宣導機制。更會與檢警合作，更新防詐資料，或入營向官兵宣導等，透過建立完整防詐機制，找回軍人榮譽感。