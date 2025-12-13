賣鞋轉做軍火生意？外界質疑「福麥2.0」 國防部解釋：誇大不實的指控

桃園市議員凌濤爆料，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，變更新增「槍砲彈藥輸出入」營業項目，隨即搶下國防部的5.56步槍彈底火標案。國防部解釋，全案廠商訂有3項資格，共有4家廠商投標，經逐條審查確認合法，已經在今年2月提早交貨完畢。國防部強調，誇大不實負面指控，對國軍官兵極不公平。

凌濤爆料，原本經營鞋類生意的台南「大石國際公司」，去年6月變更營業項目，新增「槍砲彈藥出輸入」等類別，隨即擊敗多家老牌業者，得標國防部、陸軍司令部「5.56底火」等標案，金額上看2億元。質疑簡直是「福麥2.0」

國防部說明，全案於去年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部指出，這項採購案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計有4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。

「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於今年2月17日提前交貨；軍備局第205廠於3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平，籲請國人明辨、支持建軍備戰。