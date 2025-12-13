快訊

幕後／茶敘就茶敘 哪有國政茶敘？賴總統錯解憲法第44條

揭露福麥炸藥標案總額高達15億元 馬文君再掀標案兩大疑點

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君發現多間具有承攬國防部標案的業者未參與RDX炸藥標案，讓福麥公司順利得標。圖／翻攝立委馬文君臉書
立委馬文君發現多間具有承攬國防部標案的業者未參與RDX炸藥標案，讓福麥公司順利得標。圖／翻攝立委馬文君臉書

國防部「RDX海掃更」5億炸藥採購案，由資本額1900萬、經營室內裝修的福麥公司得標，引發社會高度關注。立委馬文君揭發合約總規模高達15億元，今天再提標案兩大疑點，要求國防部清楚交代。

馬文君提兩大疑點。第一，炸藥標案技術門檻與標案條件高度專業。RDX炸藥需進口高爆危險原料，涉及複雜安全與運輸安排，普通裝修公司難以具備操作經驗。馬文君指出，多間具經驗的業者今年未投標，合理懷疑案子先讓福麥取得承接資格，再順利得標。

第二，運輸及安全安排存疑。福麥投標書指出，RDX原料將自高雄上岸，但此類危險原料進口與碼頭上岸、陸上運輸及貯存，都需嚴格規範與防爆措施。馬文君質疑福麥是否具能力操作，並呼籲國防部及福麥向社會大眾交代，保障高雄市民安全。她並提及，這批原料未來可能成為無人機及其他武器火藥來源，來源國及合法性也須透明。

對於外界質疑，國防部長顧立雄的回覆被認為避重就輕，未明確說明福麥技術能力與安全管控。外交國防委員會已排定下周一專案報告，馬文君強調，一切疑點都應由國防部向社會大眾交代清楚，以維護標案公開、公平與國防安全。

