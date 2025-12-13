福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」，直問「賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎？」。

「大石國際股份有限公司」設在台南東區青年路上，1、2樓則為「大石運動廣場」為知名名牌運動鞋賣場，大石招牌則掛在1樓另個入口處旁，門禁管制。

面對遭質疑大石被爆恐是「福麥2.0」，賣場店員對此不知情，也表示不清楚公司設立登記相關營業項目，「這必須問老闆」。