快訊

長輩看病返家…8分鐘路程「收8張罰單」噴掉近萬元

亂倫謀殺！未婚夫吃母女丼 她懷孕9月被親媽「剖腹取嬰」…孩子爸是繼父

老婆神似長澤雅美！風田首曬長腿辣妻「變兩個人」放閃　網讚有夠美

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤艦再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。海軍司令部表示，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。圖／聯合報系資料照片
國造潛艦海鯤艦再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。海軍司令部表示，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。圖／聯合報系資料照片

國造潛艦海鯤艦今日再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。海軍司令部表示，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。台船則說，各項缺失都逐次解決，現階段為了保密和加緊測試，對外界臆測將不再逐一回應。

海鯤艦日前完成浮航測試，準備在完成潛航前裝備整備與調校後，進行淺水潛航的測試。但根據「鏡報」新聞網報導指出，「海鯤號」先前在今年6月26日進行第二次海測時，艦上的液壓系統竟然全數失效，導致X型尾舵根本無法轉向，最後靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」以人力接力方式操作，才能順利返港。此外，伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向。

海軍司令部對此表示，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。海軍強調，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。

台船公司回應，台船承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。台船也獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船強調，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，現階段為了保密及加緊完成各種測試，外界對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應，將持續 專注於完成海鯤艦的測試、缺改，在安全前提下儘快完工交艦。

海鯤號 海軍司令部 海鯤艦

延伸閱讀

海軍上兵嫌雷達站太無聊？ 沉迷「娛樂城」9個月遭勒退還被判2月刑

議員稱心衛中心社工缺額多 蔣萬安：持續招募人力

海鯤測試落後2個月！海軍認了：對台船按日計罰「每天19萬」

台船打造的「船佳堡」集合住宅 舉行上樑典禮

相關新聞

海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

國造潛艦海鯤艦今日再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港...

福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 凌濤爆都是台南廠商

福麥國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元...

福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 台南在地里長今天才聽說

國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國...

藍委再爆料 福麥3月已獲1.2億炸藥標案

台南福麥室內裝修公司標下國防部炸藥標案，引發外界譁然。國民黨立委王鴻薇昨再爆料，福麥公司早在今年三月就已標下中科院的ＨＭ...

RDX炸藥採購案惹議 國防部：公開招標禁得起監督檢驗

台南裝修商得標國防部RDX炸藥標案，引發各界議論。國防部晚間表示，RDX購案比照近5年同類購案，對廠商資格採取合法登記證...

火速拔官！馬防部爆「租帳戶」當詐團人頭 指揮官劉慎謨遭調職

馬祖防衛指揮部爆發官兵集體「租帳戶」擔任詐騙集團人頭事件，涉案官兵數十人，犯行達兩年之久。陸軍司令部今天將馬防部指揮官劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。