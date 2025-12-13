海鯤艦海測液壓故障竟靠人力操舵 海軍稱都在安全範圍

國造潛艦海鯤艦今日再被爆料，指今年6月第二次海測時，液壓系統全數失效導致船舵無法轉向，必須靠艦上官兵以人力轉舵才順利回港。海軍司令部表示，全船有多重備援措施，當天應變處置都在安全範圍內。台船則說，各項缺失都逐次解決，現階段為了保密和加緊測試，對外界臆測將不再逐一回應。

海鯤艦日前完成浮航測試，準備在完成潛航前裝備整備與調校後，進行淺水潛航的測試。但根據「鏡報」新聞網報導指出，「海鯤號」先前在今年6月26日進行第二次海測時，艦上的液壓系統竟然全數失效，導致X型尾舵根本無法轉向，最後靠艦上官兵在尾舵旁的「舵機室」以人力接力方式操作，才能順利返港。此外，伴隨海鯤號出海的兩艘拖船則是緊緊控制海鯤號的船頭，用拖船的推力來影響海鯤號的方向。

海軍司令部對此表示，該艦操控系統具備自動、半自動及人力操作等多重備援措施，當日應變處置均按程序並在安全範圍內。並且在返港後已完成缺改，操作正常。海軍強調，原型艦海上測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善。

台船公司回應，台船承造各型船艦，任何裝備系統於驗測過程所發現的各類缺失，都會設計自動、半自動及人力等操作為多重備援等因應作為，而台船專案團隊將負責任逐次解決，迄今並無任何工程技術的瓶頸與困難。台船也獲得寶貴經驗，作為後續艦性能改善之基礎。

台船強調，首次製造潛艦，測試過程秉持發掘問題、解決問題，逐步強化調校與缺失改善，現階段為了保密及加緊完成各種測試，外界對測試過程發生問題的報導或臆測，將不再逐一回應，將持續 專注於完成海鯤艦的測試、缺改，在安全前提下儘快完工交艦。