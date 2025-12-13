福麥2.0？賣鞋轉做國防軍火 凌濤爆都是台南廠商

福麥國際室內裝修承攬國防部5.9億元炸藥採購引發軒然大波，國民黨桃園市議員凌濤今天再爆台南「大石國際公司」賣鞋轉做2億元的國防軍火生意，恐是「福麥2.0」，直問「賴清德總統敢說該公司董監事家族不熟嗎」。

凌濤指出，大石國際股份有限公司過去以皮鞋、運動鞋生意為大宗，2021年至2024年進出口資料為「零」，2025年卻突然大躍增，大量轉做國防軍火生意，金額上看2億元。更令人驚訝的是，該公司去年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，6、7月就陸續標得國防部、國防部陸軍司令部4項標案，精準俐落手腕堪稱商業奇蹟。

凌濤表示，大石最近獲得高達2億元的「5.56公厘底火等2項」標案，打敗承賱國際、國橋電機科技與台船防蝕科技，令人跌破眼鏡。此外，與大石國際同地址公司的「喬尼有限公司」負責人林立韻，也是大石過去的監察人，該公司過去只標台南市消費合作社，竟在今年1月13日標中「總統府鞋類禮品採購案」，顯然與賴清德的總統府「關係良好」。

凌濤質疑，大石與喬尼2家公司獲得國防部跟總統府標案，都在賴清德總統上任之後，而大石董監家族在台南人盡皆知，賴總統不會不認識，現在還能撇清責任嗎？從福麥到大石，賴清德跟國防部還要繼續神隱嗎？應該出來面對，給全民一個清楚、負責的說法。