藍委再爆料 福麥3月已獲1.2億炸藥標案

台南福麥室內裝修公司標下國防部炸藥標案，引發外界譁然。國民黨立委王鴻薇昨再爆料，福麥公司早在今年三月就已標下中科院的ＨＭＸ高效炸藥採購案，堪稱台灣的「新炸藥之王」。

王鴻薇指出，福麥公司除了標下國防部五點九億元ＲＤＸ炸藥標案外，其實早在今年三月十二日，就已經標下中科院的「奧客圖」（ＨＭＸ）高效能炸藥採購案，金額達一億兩千餘萬元。

她質疑，中科院從二○二二到二○二四年幾乎年年採購ＨＭＸ炸藥，過去多半由台灣波律、尉明等兩家公司得標，經查兩家公司主要營業項目包括化學材料、機械、工業、塑膠和航太相關，但福麥在去年底新增營業項目後，僅三個多月就能擊敗長期供應中科院ＨＭＸ炸藥的專業廠商。

中科院：美方已發許可

中科院說明，奥克圖採購案，採購前多次洽美國原廠ＢＡＥ、ＳＡＥ均未獲同意交易，其中ＳＡＥ公司回覆請逕洽國內代理商採購；不過該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理。第一次開標無廠商投標流標；第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標；第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於今年三月十二日決標，承商於九月通知已獲得美國國務院頒發許可。

中科院強調，針對原料採購以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標辦理；另外以駐美人員交叉查證輸出許可作業進度，以更嚴謹的採購程序防杜弊端。

有網友在Ｐｔｔ上爆料，與福麥公司登記在同一地址的「元瀚衛廚用品公司」，登記營業項目除了家具、寢具、廚具和建材之外，甚至還有「槍砲彈藥刀械輸出入業」；而福麥公司負責人李文慶正是元瀚衛廚的監察人。網友形容，從衛浴設備做到軍火商，真是「一個勵志的故事」。

民眾黨團總召黃國昌質疑，現在談的是炸藥、金額五點九億，後面還有數億的開口合約，有沒有把納稅人的錢當錢？此事已經引發社會高度的關注、輿論高度批判。

黃國昌說，過去疫情時，小吃店可以賣快篩、民宅可以賣進口雞蛋，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，沒想到一天到晚喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，開民宿也可以承包高達五點九億的炸藥標案，到底是怎麼回事？