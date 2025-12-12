RDX炸藥採購案惹議 國防部：公開招標禁得起監督檢驗

台南裝修商得標國防部RDX炸藥標案，引發各界議論。國防部晚間表示，RDX購案比照近5年同類購案，對廠商資格採取合法登記證明等3項要求，也要繳納押標金、保證金。國防部強調，公開招標禁得起公開監督。

國防部進一步指出，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起檢視；但因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實之渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部表示，經初步清查近五年(110-114)採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，因此採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額3%的押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部表示，「RDX海掃更」購案與近5年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目(國際貿易業)」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明(含出廠證明、進口報關單)及原廠製造證明文件(須經產地法院或公證人公證)。

需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準檢驗品質，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收預算金額5%、約4123萬元的履約保證金，同時予以刊登停權等行政處分。