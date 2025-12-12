裝修商得標炸藥採購案遭質疑 國防部：火藥原料採購禁得起檢視

國防部今天表示，火藥原物料屬軍備重要物資，國防部依政府採購法規範公開招標採購，禁得起公開監督、檢視，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後才會辦理付款。

國民黨立委王鴻薇今天表示，日前被爆料得標國防部RDX皇家拆除炸藥（海掃更）標案的福麥國際室內裝修公司，在今年3月也得標中科院HMX炸藥採購案，質疑一家室內裝修公司可以得標國防標案新台幣上億元，要求相關單位說明清楚。

國防部晚間發布新聞稿指出，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；但因台灣在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難，部分誇大不實的渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部說明，經初步清查近5年（民國110年至114年）採購案件，屬火藥原物料者均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額3%的押標金以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發的「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意之文件。

國防部指出，「RDX海掃更」購案與近5年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明（含出廠證明、進口報關單）及原廠製造證明文件（須經產地法院或公證人公證）。

國防部也說，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金（預算金額5%為新台幣4123萬元）及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續依建軍備戰需要，依法辦理各項武器裝備籌購作業，戮力建軍備戰工作，以確保國家生存發展，以及百姓安全福祉，籲請民眾支持。