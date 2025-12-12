立委質疑裝修商得標中科院炸藥採購案 中科院：外購秉持嚴謹規範

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君質疑福麥裝修公司3月承接中科院「高熔點炸藥（HMX）」記者會，中科院強調，辦理外購作業時，均秉持嚴謹作業規範與程序執行。記者蘇健忠／攝影
國民黨立委今天質疑，標下國防部RDX炸藥標案的福麥公司，早在今年3月就已標下中科院的HMX高效炸藥案。中科院表示，全案第三次開標僅有一家投標，經確認已取得美國國務院出口許可。中科院強調，辦理外購作業時，均秉持嚴謹作業規範與程序執行。

國民黨立委王鴻薇表示，福麥公司除了日前被披露的標下國防部5.9億元RDX炸藥標案外，其實早在今年3月，就已經標下中科院的HMX高效炸藥採購案，金額達1億2000多萬元。她質疑，福麥在去年底新增營業項目僅3個月時間，就能擊敗長期供應中科院HMX炸藥的專業廠商？

中科院說明，「奥克圖」(HMX)採購案，採購前多次洽美國原廠BAE、SAE公司均未獲同意交易，其中SAE公司回覆請本院逕洽國內代理商採購；不過經查該代理商未具獨家代理權，經檢討以公告招標方式辦理招標。第一次開標無廠商投標流標、第二次開標僅一家代理商投標，未進入底標廢標、第三次開標僅福麥公司投標，報價進入底價，於今年3月12日決標。

中科院強調，決標後持續要求承商儘速取得輸出許可，承商於9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，經駐美人員向美國國務院查證屬實。中科院指出，這項購案交貨期限為116年4月3日，承商已表示可提前於115年3月中旬交貨。

中科院進一步強調，辦理外購作業時，均秉持嚴謹作業規範與程序執行。針對原料採購以原廠優先，其次找國內合格指定代理，若無法滿足上述條件再以公告招標方式辦理；另外並以駐美人員交叉查證輸出許可作業進度，以更為嚴謹的採購程序防杜弊端。

