越南軍艦穿越台灣海峽 外交部：歡迎以行動支持現狀

國安局長蔡明彥日前透露，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，包括越南，越南外交部則稱依國際法自由航行。外交部今天表示，歡迎區域國家以行動支持台海現狀，越南依法維護航行自由有助區域和平穩定。

越南外交部發言人范秋姮11日在例行記者會上，針對中央社提問日前越南軍艦穿越台灣海峽的活動時表示，依照1982年通過的聯合國海洋法公約等國際法，越南享有在台海自由航行與自由穿越的合法權益。

外交部下午回應中央社提問時強調，台灣海峽是國際水域，各國均享有合法自由航行與通過權。外交部歡迎區域國家依國際法行使公海自由航行權，以行動支持台海現狀，促進台海及印太地區的和平穩定與繁榮。

外交部認同並肯定越南外交部日前有關越南軍艦是依據「聯合國海洋法公約」規定而通過台灣海峽的相關發言。越南積極依據國際法規範維護台灣海峽航行自由，相信有助與理念相近國家共同維護區域的和平與穩定。