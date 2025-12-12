快訊

修法、總預算釀衝突 朝野對立升溫！賴總統下周一邀三院院長國政茶敘

醫科、電資才吃香？網好奇大學該讀什麼科 一票人點名它：未來最快樂

藍白人數優勢！立院三讀「停砍公教年金」 回溯113年起不再逐年遞減

越南軍艦穿越台灣海峽 外交部：歡迎以行動支持現狀

中央社／ 台北12日電

國安局長蔡明彥日前透露，今年有8國、12次外艦穿越台海活動，包括越南，越南外交部則稱依國際法自由航行。外交部今天表示，歡迎區域國家以行動支持台海現狀，越南依法維護航行自由有助區域和平穩定。

越南外交部發言人范秋姮11日在例行記者會上，針對中央社提問日前越南軍艦穿越台灣海峽的活動時表示，依照1982年通過的聯合國海洋法公約等國際法，越南享有在台海自由航行與自由穿越的合法權益。

外交部下午回應中央社提問時強調，台灣海峽是國際水域，各國均享有合法自由航行與通過權。外交部歡迎區域國家依國際法行使公海自由航行權，以行動支持台海現狀，促進台海及印太地區的和平穩定與繁榮。

外交部認同並肯定越南外交部日前有關越南軍艦是依據「聯合國海洋法公約」規定而通過台灣海峽的相關發言。越南積極依據國際法規範維護台灣海峽航行自由，相信有助與理念相近國家共同維護區域的和平與穩定。

外交部 越南 台海

延伸閱讀

稀土原礦全球第6 越南修法禁止出口 確保自給自足

越南修法 禁稀土原礦出口

【重磅快評】嗆聲全面檢視台韓關係 外交部啃到硬骨頭

越南軍艦穿越台灣海峽 越南外交部：依國際法自由航行

相關新聞

全包辦？裝修商得標炸藥採購案 網揪同地址衛廚商兼營「槍砲彈藥輸入」

國防部RDX高性能炸藥採購由室內裝修公司得標，引發外界譁然。PTT網友更發現，福麥公司負責人李文慶擔任監察人的衛廚用品公...

福麥3月標得中科院上億元採購案 王鴻薇酸：堪稱台灣「新炸藥之王」

台南福麥室內裝修公司標下國防部RDX炸藥標案，引發外界譁然。國民黨立委王鴻薇今天進一步爆料，福麥公司早在今年3月就已標下...

整理包／替代役教召QA一次看懂！出國撞期怎麼辦？明年查詢系統正式上線

替代役役男近來最關心的問題之一，就是「我會不會被教召？去哪裡查？」，尤其明年起「替代役備役召集預告查詢系統」將在1月1日正式上線，首波預告名單更鎖定民國 79 至 82 年次役男。《聯合新聞網》依據役政署與內政部提供的資訊，整理替代役教召查詢方式、通知流程、出國撞期處理方式，以及新年度召集規畫，協助役男提前準備、降低行程衝突風險！

1.25兆國防預算民眾看法分歧 黃國昌：已提案邀賴總統國會報告

民眾黨立院黨團今提案，要求賴清德總統兌現競選承諾，赴國會進行國是報告並接受立法委員諮詢。民眾黨團總召黃國昌說，根據民調顯...

國防部稱進口炸藥有國際貿易牌照即可 黃國昌：在說什麼？

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（又稱黑索金、旋風炸藥）標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標，引發批評...

籲強化不對稱戰力！李喜明：應發展水雷 對抗共軍非常有效

我國前參謀總長李喜明11日呼籲台灣應致力於發展水雷，以強化不對稱作戰能力，指水雷雖然不比其他武器亮眼，卻非常有效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。