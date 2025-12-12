全包辦？裝修商得標炸藥採購案 網揪同地址衛廚商兼營「槍砲彈藥輸入」

國防部RDX高性能炸藥採購由室內裝修公司得標，引發外界譁然。PTT網友更發現，福麥公司負責人李文慶擔任監察人的衛廚用品公司，登記營業項目還包括「槍砲彈藥刀械輸出入」，令網友驚呼從衛浴設備做到軍火商，真是「一個勵志的故事。」

室內裝修商福麥公司得標國防部RDX高爆炸藥標案曝光後，有網友昨天在PTT上以「裝修老闆任槍炮輸出入業公司監察人」再發貼文爆料，與福麥公司登記在台南市中西區和真街同一地址的元瀚衛廚用品公司，登記營業項目除了家具、寢具、廚具和建材之外，甚至還有「槍砲彈藥刀械輸出入業」。

網友進一步披露，福麥公司代表人李文慶同時也擔任元瀚衛廚的監察人。網友形容，從衛浴設備做到軍火商，真是「一個勵志的故事。」

網友發現，「元瀚衛廚」2023年10月11日和真街設立，資本額500萬元，監察人是李文慶；去年7月14日先是撤換創業黃姓總經理，改聘設計師邵玉棟當代表人，兩天後，「元瀚衛廚」就從中西區和真街搬到南區新愛路；直到今年9月22日，「元瀚衛廚」申請增加「槍砲彈藥刀械輸出入業營業」許可獲准。