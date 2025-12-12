福麥3月標得中科院上億元採購案 王鴻薇酸：堪稱台灣「新炸藥之王」

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君下午舉行記者會，指出李文慶的福麥接連得到國防標，要求相關單位說明清楚。記者蘇健忠／攝影
台南福麥室內裝修公司標下國防部RDX炸藥標案，引發外界譁然。國民黨立委王鴻薇今天進一步爆料，福麥公司早在今年3月就已標下中科院的HMX高效炸藥採購案。她指出，當時福麥新增營業項目僅3個月，就擊敗2家過去長期承包中科院標案的公司，堪稱台灣的新炸藥之王。

王鴻薇指出，福麥公司除了日前被披露的標下國防部5.9億元RDX炸藥標案外，其實早在今年3月12日，就已經標下中科院標案編號 YR13Z07P的「奧客圖」（HMX）炸藥採購案，金額達1億2092萬元。

王鴻薇質疑，中科院從2022到2024年幾乎年年採購HMX炸藥，過去多半由台灣波律、尉明等兩家公司得標，經查兩家公司主要營業項目包括化學材料、機械、工業、塑膠和航太相關，但福麥在去年底新增營業項目後，僅3個多月時間，就能擊敗長期供應中科院HMX炸藥的專業廠商，真是堪稱台灣的新炸藥之王。

立委徐巧芯說，HMX又稱「女王陛下炸藥」，是爆炸威力比TNT更強1.5倍的高性能炸藥，可用在高性能穿甲彈、反裝甲彈藥和飛彈、火箭彈頭等用途。據她所知，中科院採購的HMX炸藥已經在海上運輸的路程上，抵達台灣後的卸載、貯存、運輸等過程，到底能不能確保安全，已經躲了兩天的福麥負責人李文慶，應該出面對大眾說明清楚。

徐巧芯進一步質疑，審計長陳瑞敏日前在立法院回應綠委陳培瑜的質詢時指出，中科院有非常多產品偽造產地證明，令人懷疑中科院宣稱HMX來自美國，是否真的來自當地？是否也有洗產地的問題？

立委馬文君則質疑，國防部RDX標案，所有有經驗的廠商集體缺席，但RDX是高度管制的危險品，一般國際軍火供應商也不會隨便交給新公司，除非有人以其他方式繞過正常程序，證明它有實力取得從未拿過的標案。

馬文君說，據說在國防部公告詢價階段，可能還有另一家廠商參與，但後來並未參與投標，其中到底有甚麼問題，國防部必須一一說明。

立委王鴻薇指出，福麥公司早在今年3月，就已經標下中科院標案編號 YR13Z07P的「奧客圖」(HMX)炸藥採購案，金額達1億2092萬元。圖／王鴻薇立委辦公室提供
