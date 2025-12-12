立委再揭福麥裝潢公司 得標中科院1.2億元「女王炸藥」

快訊

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君下午舉行記者會，指出李文慶的福麥接連得到國防標，要求相關單位說明清楚。記者蘇健忠／攝影
立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君下午舉行記者會，指出李文慶的福麥接連得到國防標，要求相關單位說明清楚。記者蘇健忠／攝影

在台南經營室內裝修的福麥公司，得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議。國民黨立院黨團下午舉行記者會，再揭福麥3月承接中科院1.2億，標案編號 YR13Z07P，俗稱「女王陛下炸藥（HMX）」採購案，居然也是李文慶的福麥得標。

立委王鴻薇直言，福麥國際室內裝修公司，地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年 12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符。該公司從110至113年沒有進口一毛錢商品，只有今年極少量不到50萬美元（合台幣1500萬元），很有可能就是進口中科院標案的HMX炸藥，質疑這樣的公司為何能夠接二連三得標國防標案。

立委馬文君表示，她接到的爆料，似是有中間人介紹，要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而這次揭露的中科院標案採購「高熔點炸藥（HMX）」又稱奧克圖，是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，且7月份路透社獨家報導，一家印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送了價值140萬美元的軍用級HMX 炸藥。美方已將 HMX 列為俄羅斯維持戰爭的關鍵物資，而該貨源標案來源地就是美國，這間公司到底是不是就是同一個來源？這裡面到底水有多深？都要請他們說清楚。

立委徐巧芯表示，根據福麥公司得標資訊，原產地國別顯示為中華民國，但在國內生產，須為軍備局轄下兵工廠且這屬於國際海運危險品準則（IMDG Code）中的第一類危險品 （Class 1 Explosives），長榮、陽明、萬海通常不接受個人名義的託運，僅接受擁有合法執照的政府機構、軍事單位或大型工業採礦企業的委託。這類標案其實也有很多其他合理的公司可以得標，質疑一家裝潢公司，有什麼能力和運送？

