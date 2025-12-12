1.25兆國防預算民眾看法分歧 黃國昌：已提案邀賴總統國會報告

民眾黨立院黨團今提案，要求賴清德總統兌現競選承諾，赴國會進行國是報告並接受立法委員諮詢。民眾黨團總召黃國昌說，根據民調顯示，社會對1.25兆元特別預算看法高度分裂，且逾6成民眾支持賴總統赴立法院報告，因此黨團提案邀請總統親自到國會向國人報告。

黃國昌今出席黨團記者會，他說社會對1.25兆特別預算看法高度分裂，且民調贊成賴總統赴立法院報告，的比例高達66.6%、不贊成的比例只有24.4％，以政黨傾向調查三黨都過半，要求賴總統履行自己過去承諾。

黨團副總召張啓楷說，民眾黨團就1.25兆軍費條例等相關問題民調，問及2027發生戰爭可能性，有65.3%受訪者認為不可能、24.8%認為完全不可能，連民進黨支持者都有61.4%認為不可能，賴總統以2027兩岸開戰為基礎編列1.25兆預算，全民都有疑慮。

另外是否支持賴清德政府編列1.25兆軍購特別預算？民調顯示高度分裂，有44.3%支持、45.2%不支持。張啓楷說，過半數受訪者支持尋求對話，民眾黨支持合理提高國防預算、加強自我防衛的同時，呼籲政府要向中國展開善意交流與對話，因此民眾黨將提案邀請總統國情報告，盼賴總統跟台灣全民溝通，而不是只向外媒投書。

黃國昌總結黨團提案重點，第一針對明年中央政府總預算高達9495億元，漲幅達16%，已超過GDP約3%的成長幅度，如今還要再加上1.25兆元的對美軍事採購，勢必排擠民生福利與教育支出。第二賴總統逕行投書美國媒體宣布重大政策，既未向國會報告，也未向人民負責，行政院長卓榮泰在立院答詢時還宣稱「沒有看到相關規劃內容」，欺騙國會、規避監督。

黃國昌說，第三若賴總統以「2027年中共將攻台」作為這波軍購的論述基礎，就必須提出可受驗證的資訊。第四賴清德總統曾於2023年12月30日在總統候選人電視辯論會承諾，願至立法院就國家大政方針及重要政策議題國情報告，並接受立法委員諮詢，民眾黨團就正式提案邀請總統親自到國會，向國人報告。

另外，黃國昌也說，黨團今將在院會提案修司法院組織法第17條及第17條之1條文，司法院最應該守法，但司法院法庭直播辦法，沒經過司法院院會，逾越母法的子法誰要負責？無法理解民進黨為何還對本案提復議？黨團今日提案否決民進黨復議。

至於公教年金改革法案，黃國昌重申民眾黨支持年改，不走回頭路，但也不能罔顧公平正義。考試院版本是每年調降1%，但民進黨版本過於激進，改為每年調降1.5%，六年累計減少9%；如今通膨上漲，公教人員保障不足，已造成基層公務員報考人數大幅下滑。

黃國昌說，民眾黨認為年改已達成當初目標，可以暫停調降，因此今天將提出修正動議，未來不再繼續下砍，以現行的9%作為基準。