聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨團今上午開記者會。記者劉懿萱／攝影
國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（又稱黑索金、旋風炸藥）標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標，引發批評質疑。民眾黨主席黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易牌照就可以，嗆國防部要不要再想一次自己在說什麼？

民眾黨團上午開記者會，會後媒體詢問，國防部採購RDX海掃更火藥原物料，得標者是一間室內裝修公司。黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易牌照就可以，國防部要不要再想一次自己在說什麼？現在談得是炸藥、金額5.9億，後面還有數億的開口合約，有沒有把納稅人的錢當錢？

黃國昌說，這件事已經引發社會高度的關注、輿論高度批判，過去疫情時，小吃店可以賣快篩、民宅可以賣進口雞蛋，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，沒想到一天到晚喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，到底是怎麼回事？

黃國昌說，這件事非常嚴重，一定要徹查到底，背後有什麼藏汙納垢、臭不可聞？5.9億後面還有開口合約，台灣民眾對於國防的支持，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

另外，媒體也詢問，怎麼看謝幸恩昨遭北檢約談一事，黃國昌指出，他的理解是無保請回，他搞不清楚，現在調查局用國家安全站在辦什麼案子，是維護國家安全還是在做政治偵防？

國防部 黃國昌 國家安全

相關新聞

再擋1.25兆元軍費條例 在野正式提案邀賴總統國情報告

賴清德總統提出1.25兆元國防特別條例，今未獲藍白黨團支持列入立法院會議程，再遭擋案。不過，針對這筆預算，國民黨立院黨團...

國防部稱進口炸藥有國際貿易牌照即可 黃國昌：在說什麼？

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（又稱黑索金、旋風炸藥）標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標，引發批評...

籲強化不對稱戰力！李喜明：應發展水雷 對抗共軍非常有效

我國前參謀總長李喜明11日呼籲台灣應致力於發展水雷，以強化不對稱作戰能力，指水雷雖然不比其他武器亮眼，卻非常有效。

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 33機7艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機33架次、共艦7艘出海擾...

5.9億炸藥標案 凌濤：賴清德總統把顧立雄當防火牆

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案日前由福麥國際室內裝修公司得標，引發各界議論。國民黨桃園市議員凌濤今批福麥負責人...

從賴市長到賴總統 侯漢廷：裝潢師從修路燈進化到賣炸藥

國民黨立委王鴻薇日前爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億元得標國防部炸藥採購案。新黨北市議員侯漢廷今接受王淺秋廣播節目專...

