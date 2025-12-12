國防部稱進口炸藥有國際貿易牌照即可 黃國昌：在說什麼？

國防部近期招標5.9億元「RDX海掃更」炸藥（又稱黑索金、旋風炸藥）標案，由位於台南的福麥國際室內裝修公司得標，引發批評質疑。民眾黨主席黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易牌照就可以，嗆國防部要不要再想一次自己在說什麼？

民眾黨團上午開記者會，會後媒體詢問，國防部採購RDX海掃更火藥原物料，得標者是一間室內裝修公司。黃國昌說，國防部稱進口炸藥只要有國際貿易牌照就可以，國防部要不要再想一次自己在說什麼？現在談得是炸藥、金額5.9億，後面還有數億的開口合約，有沒有把納稅人的錢當錢？

黃國昌說，這件事已經引發社會高度的關注、輿論高度批判，過去疫情時，小吃店可以賣快篩、民宅可以賣進口雞蛋，台灣人民拿納稅錢買軍購是要強化國家安全，沒想到一天到晚喊要強化台灣安全保障的民進黨政府，開民宿也可以承包高達5.9億的炸藥標案，到底是怎麼回事？

黃國昌說，這件事非常嚴重，一定要徹查到底，背後有什麼藏汙納垢、臭不可聞？5.9億後面還有開口合約，台灣民眾對於國防的支持，納稅人的稅金不是拿來給民進黨上下其手、胡搞瞎搞的。

另外，媒體也詢問，怎麼看謝幸恩昨遭北檢約談一事，黃國昌指出，他的理解是無保請回，他搞不清楚，現在調查局用國家安全站在辦什麼案子，是維護國家安全還是在做政治偵防？