籲強化不對稱戰力！李喜明：應發展水雷 對抗共軍非常有效

我國前參謀總長李喜明11日呼籲台灣應致力於發展水雷，以強化不對稱作戰能力，指水雷雖然不比其他武器亮眼，卻非常有效。

李喜明近期訪問美國，華府智庫哈德遜研究所11日以「打造美台國防供應鏈合作：共同發展和生產的機會」為題舉行座談會，由前立委、現華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁主持，邀請李喜明等專家學者一起討論。

李喜明在座談中點出不對稱作戰能力的四大原則，包括低成本、大數量、高存活和高殺傷力。

李喜明說，時間不在台灣這邊，必須盡快建立有效的防禦；李喜明說，台灣需要即戰力，武器必須在不對稱戰力和傳統戰力之間取得平衡。

至於台灣應該鎖定什麼武器來提升不對稱作戰能力，李喜明表示，他長年擔心台灣忽略了水雷的發展，指水雷會在台灣防衛中扮演很重要的角色，尤其是在共軍全面侵犯的情境下。

李喜明表示，他搞不懂為什麼台灣不發展水雷；李喜明說，台灣現在非常熱衷於發展無人系統，卻沒有人提到水雷，指水雷是對抗共軍非常有效的武器，卻沒有得到更多的關注，恐怕是因為水雷比起其他武器裝備不夠「亮眼」（shiny）。

李喜明指出，對台灣來說，生產智慧水雷並不困難，也希望美方能夠提供協助來發展水雷，相信對嚇阻共軍有很大的幫助。

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）則表示，美國不製造水雷，而歐洲製造非常優良的水雷，但歐洲尚沒有出售的計畫；韓儒伯指出，台灣內部現在有水雷的研發計畫，但進度非常緩慢。