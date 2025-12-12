再擋1.25兆元軍費條例 在野正式提案邀賴總統國情報告

賴清德總統提出1.25兆元國防特別條例，今未獲藍白黨團支持列入立法院會議程，再遭擋案。不過，針對這筆預算，國民黨立院黨團、民眾黨立院黨團今天在立法院會再出招，分別正式提出決議文，邀請賴總統赴立院做國情報告；不過經朝野共識，確定兩案均逕付二讀，交付朝野協商。

在野黨提案指出，有鑑於賴總統宣稱「2027中共武統準備說」，引發國人高度疑慮與恐慌，賴總統同時拋出8年高達1.25兆天價軍購預算，含後續維修總經費將達4.5兆，對台灣民生、經濟發展造成重大排擠，令人不禁懷疑是否刻意塑造恐慌氛圍，藉此合理化高額軍購預算與選舉政治操作。

提案表示，對於保家衛國、捍衛民主自由的國防軍購，國會當然支持，但軍購內容不透明，包含多項尚未成熟的軍備、時程不可控的國際採購，以及缺乏戰略驗證的項目，恐造成巨額浪費，嚴重排擠教育、社福、兒福及經濟發展各項建設支出，可能使戰力出現結構性錯置，反而危害國安，賴總統必須向國會向全體人民說清楚、講明白。

提案指出，為避免政府藉武統論操弄恐慌、藉軍購包裹式編列預算規避監督，實踐賴總統參選總統電視辯論會公開表達願赴國會國情報告的承諾，將邀請賴清德總統赴立法院就攸關國家安全之重大國安事項及天價軍購提出國情報告，並接受委員諮詢，以釋群疑，落實憲法賦予國會的監督權。

國民黨立委羅智強表示，做人要有自信一點，賴總統在大罷免時的「團結十講」講到一半就腰斬，邀請他再次來到立院，對天價軍購案好好向國人說明。民進黨立委沈伯洋表示，藍白立委若真的想好好討論軍購，就不要再阻擋案子付委，到委員會好好討論，而非選擇性地要求總統到立院說明。