整理包／替代役教召QA一次看懂！出國撞期怎麼辦？明年查詢系統正式上線

替代役備役役男近來最關心的問題之一，就是「我會不會被教召？去哪裡查？」，尤其明年起「替代役備役召集預告查詢系統」將在1月1日正式上線，首波預告名單更鎖定民國 79 至 82 年次役男。《聯合新聞網》依據役政署與內政部提供的資訊，整理替代役教召查詢方式、通知流程、出國撞期處理方式，以及新年度召集規畫，協助役男提前準備、降低行程衝突風險！

替代役教召常見五大QA：

Q1：替代役教召到底去哪裡查？目前查得到嗎？

A：目前查不到。役政署說明，替代役召集作業由縣市政府民政局與戶籍地區公所負責，現階段的查詢系統尚未正式上線，因此無法像後備軍人那樣在國防部查詢。明年開始，替代役訓練及管理中心建置的「替代役備役召集預告查詢系統」將在 1 月 1 日上線，屆時才可查詢預告名單。

Q2：被教召會由誰通知？通知流程怎麼跑？

A：由戶籍地區公所通知。各召訓單位在開會決定名冊後，會將教召名單交由區公所寄發通知書。只要通知書尚未送達戶籍地、也沒有被家人簽收之前，役男仍可申請免召或因故不受此次召集。

Q3：若已經訂好國外行程，遇到教召撞期怎麼辦？

A：可申請免召。役政署指出，只要在通知信「送達前」已訂妥機票，就能以「出國」為理由申請免召。若役男不確定所屬單位何時會開會選員，也可主動致電區公所詢問大概時間，以免行程規劃完成卻撞期召集。

Q4：明年查詢系統上線後，哪些役男最可能被列入首波？

A：民國 79、80、81、82 年次。替代役訓練及管理中心說明，查詢系統上線當日將同步預告第一波名單，而鎖定的對象為退役後介於這四個年次的備役役男；後續還會依縣市召訓規劃、名冊分配等作業再公布確定召訓對象。

Q5：如果想避免撞期，有沒有建議怎麼做？

A：役政署建議役男可事先打電話給區公所了解「預計何時開會選名冊」，以便在此之前完成行程規劃。只要在通知前已購票，就具備申請免召的資格，可避免旅遊與教召衝突。

替代役備役召集制度調整與年度規畫

內政部近年推動全社會防衛韌性，對替代役的召集制度也同步強化。內政部長劉世芳指出，今年起替代役役男在成功嶺完成基礎訓練後，必須取得防災士及 EMT-1 初級救護員證照，使役男在退伍後具備基本的災害應變能力。

替代役訓練及管理中心指出，今年原訂召集 5.5 萬人，但因預算一度遭凍結，實際備役召集僅達 4.3 萬人。不過明年將大幅提高召集量至 7.2萬人，以彌補今年缺口並加速制度落實。

替代役備役召訓內容

包含以下訓練：

一、EMT-1 繼續教育

二、治安維護組訓練

三、防災救護組訓練

四、實彈射擊訓練

五、城鎮韌性（全民防衛動員）演習

召集種類與天數

替代役備役召集共有兩類：

演訓召集（平時）：退役 8 年內、每年一次、5 日內，可視需要增加年限或次數。

勤務召集（非常事變、戰時）：每次 30 日內，可視需要增加。

替代役備役役男的管理方式：

戶籍地區公所會按役別、服勤類別、專長、年齡等資料編組管理。

各縣市「勤務編組管理中心」負責召集、救災動員、公益服務、家屬協助等業務。

津貼與交通費

薪俸津貼：700～900 元／日（依職務不同）。

主管職務津貼：每日 100 元。

主副食費津貼：依表按比例發放。

交通費：依大眾運輸實際里程核實報支；若工作地在國外，僅發國內段交通費。

總整理：

替代役備役召集預告查詢系統預計明年 1 月 1 日上線，會啟動預告名單。

第一波目標族群：民國 79～82 年次備役替代役男。

2026年預計召訓 7.2 萬人。

召訓項目包含 EMT-1 進修、治安維護、防災救護、實彈射擊、城鎮韌性演習。

替代役役男基礎訓練後需取得 防災士＋EMT-1 證照。