共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 33機7艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機33架次、共艦7艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，是繼12月６日後，一周內第二次發動警巡。據國防部統計，從昨（11）日清晨到今（12）日清晨6時為止，共計偵獲共機33架次，共艦7艘持續在台海周邊活動，其中有23架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時55分到晚間7時40分止，發現中共戰鬥機、輔戰機及無人機計19架次在台海中線沿線活動，其中11架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍經鵝鑾鼻西南方外海至東部空域活動。在東部空域也發現2架無人機，從上午6時到中午12時55分，在當地長時間徘徊。

同時，從昨天上午9時5分至下午3時20分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機共計10架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。昨日上午8時45分至下午1時5分，也發現中共輔戰機2架在我北部防空識別區外圍徘徊。