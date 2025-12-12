快訊

韓國瑜點名3次未見人影喊：奧運金牌怎麼這麼慢？李洋幽默一句還原真相

高雄甲仙地震竟和1月嘉義大埔地震有關？氣象署：淺層所以搖晃劇烈

聽新聞
0:00 / 0:00

5.9億炸藥標案 凌濤：賴清德總統把顧立雄當防火牆

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨桃園市議員凌濤。本報資料照片
國民黨桃園市議員凌濤。本報資料照片

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案日前由福麥國際室內裝修公司得標，引發各界議論。國民黨桃園市議員凌濤今批福麥負責人至今神隱，而國防部長顧立雄護航洗地，說法與衛福部前部長陳時中、農業部前部長陳吉仲如出一轍，質疑是護航標準SOP。

凌濤指出，福麥買軍火就是小吃快篩、超思雞蛋翻版。高登小吃店買16.9億元快篩，引發譁然，時任衛福部長陳時中護航稱「介入正常商業活動並不好」，好不容易找到的1700萬快篩試劑，現在要重新找來源，而超思巴西雞蛋案有前部長陳吉仲開記者會稱「這是公私部門共同合作的最佳經驗」，後來超思案秦語喬一人公司遭起訴，雞蛋過期銷毀又花好幾億，陳吉仲當時護航還欠國人一個道歉。

凌濤表示，顧立雄出來護航福麥，說福麥有國際貿易類別、商業登記化學原料批發，符合規定可以得標，但卻忽略外界質疑毫無軍火經驗、也未有任何檢核，疑似量身打造；國防部長跟之前衛福部、農業部長如出一徹，根本複製貼上，難道是疑似弊案的護航標準SOP？

凌濤也說，時值1.25兆國防預算特別條例審查，美方也希望台灣增加保台實力，但此案連多位綠營民代、偏綠媒體人通通看不下去，至今賴清德總統神隱、福麥公司說是「上面的事」、負責人消失未說明，檢調觀風向，不動如山，這個利益結構造成台灣人民的厭惡，美方必須聽見真實台灣人民的心聲，而賴總統把顧立雄當防火牆，是遠遠不夠。

國防部 凌濤 快篩試劑

延伸閱讀

福麥得標國防部5.9億標案 凌濤批顧立雄「避重就輕」

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

五角大廈簡報揭無力保台 顧立雄：印太和平穩定是美核心利益

谷立言指和平與嚇阻共存 顧立雄：與國防部立場一致

相關新聞

疑「台灣之盾」能不能保衛全台 李喜明：沒人知道是什麼

針對賴清德總統提出的「台灣之盾」國防政策，前參謀總長李喜明11日表示，其政策方向尚不明確，指現在沒有人知道具體的政策細節...

5.9億炸藥標案 凌濤：賴清德總統把顧立雄當防火牆

國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥標案日前由福麥國際室內裝修公司得標，引發各界議論。國民黨桃園市議員凌濤今批福麥負責人...

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 33機7艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機33架次、共艦7艘出海擾...

從賴市長到賴總統 侯漢廷：裝潢師從修路燈進化到賣炸藥

國民黨立委王鴻薇日前爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億元得標國防部炸藥採購案。新黨北市議員侯漢廷今接受王淺秋廣播節目專...

福衛8號與鍾雀1號升空 飛彈預警外有哪些國防用途？

國際太空除了是衛星商業模式戰場，更有軍事爭鋒味道。福衛8號是超高解度的智能遙測衛星，衛照解析度可精確至1公尺。外媒報導，另一由創未來研發的「鐘雀1號」（Bellbird-1）8U立方衛星，目的之一是控制無人機群。

【總編開箱】裝修公司成軍火商 國防是為特定人打造的好生意？

無論為了迎合美國還是抗中保台，賴清德總統接受外媒訪問時透露台灣要編列1.25兆元國防特別預算，特別條例審查9日遭到在野黨團二度在立法院程序委員會封殺。賴清德次日受訪時還呼籲在野黨對外來的威脅應該要團結一致對外，讓這筆國防特別預算付委。言猶在耳，一家位於台南的小小室內裝修公司，不僅標到國防部RDX 5.9億元炸藥標案，立委加碼爆料，後續還有將近9億元的開口合約，也就是合計近15億元的生意。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。