從賴市長到賴總統 侯漢廷：裝潢師從修路燈進化到賣炸藥

國民黨立委王鴻薇日前爆料，福麥國際室內裝修公司以5.9億元得標國防部炸藥採購案。新黨北市議員侯漢廷今接受王淺秋廣播節目專訪，表示又是「台南幫」，點出三大荒謬，「從賴市長到賴總統，該公司也從『修路燈』進化到『賣炸藥』。」

侯漢廷說，民進黨執政創造「商業奇蹟」，衛福部教小吃店可變快篩大亨、農業部教一人公司可變雞蛋大王，國防部教裝潢師傅可變軍火之王。

「侮辱國際軍火商的智商」，侯漢廷指出，國防部長顧立雄稱「只要有代理資格、取得原廠授權」就行，侯直言用常識判斷，全球有能力合法、大規模製造RDX的，多是美、英、法、德、俄等具備完整法規與安全管理的大國軍火商，哪家國際軍火巨頭或化工大廠，會把戰略管制的炸藥，授權給一家台灣的「室內裝修公司」代理？

侯漢廷說，該公司過去3年進口實績幾乎掛零，卻於2024年底突然變更登記，加了「化學原料批發」項目，不到1年，在限制性招標、只有1家廠商投標就決標，精準拿下這筆近6億大單。他質疑，若非有人事先洩題「快去改登記，有大案子給你」，裝潢師傅怎麼會突然想改行賣化學原料？

他表示，該公司上次接公家案，剛好是賴清德總統當台南市長任內，做的是「公園拉筋台、路燈養護」；從賴市長到賴總統，該公司也從「修路燈」進化到「賣炸藥」。

侯漢廷批國防部把國防當兒戲，光憑一張「化學原料批發」登記就能投標武器彈藥，完全不要求「過去軍火經驗」、「財力證明」、「保管運輸炸藥能力」，毫不懷疑一家旅館能夠買到國際軍火；若非另有內情，很難相信國防部會把軍火品質、安全全賭在「信任裝潢公司」上。

侯漢廷認為三大貓膩必追，也要國防部回答。一是「原廠」真偽與來源，該批RDX炸藥的「原產國」若是歐美大廠，真的會授權給沒有化工背景的裝修公司？或有大廠強迫賣貨，塞給台灣讓特定公司得標？若來源是莫名其妙小國的小工廠，品質安全？國軍敢用？若國防部敢以「機密」為由拒絕提供原廠名單，就更坐實心虛，證明來源見不得光。

二是追「金流」與「融資」，侯漢廷點出該公司資本額僅1200萬元，卻承攬近6億元案子，光是押標金與履約保證金就高達數千萬元，錢從哪來？三要查「借牌」與「人頭」，他要求勞動部公開該公司的投保職稱，若員工都是木工、水電工、室內設計師，連一個化學工程師都沒有，就是典型的「人頭公司」。

他說，一家資本額不到標案1/50、登記在旅館沒招牌、主業是修馬桶的公司，竟能成為國防部的「軍火國家隊」。這買到的是能炸敵人的炸藥，還是給民進黨執政爆炸的弊案？