疑「台灣之盾」能不能保衛全台 李喜明：沒人知道是什麼

針對賴清德總統提出的「台灣之盾」國防政策，前參謀總長李喜明11日表示，其政策方向尚不明確，指現在沒有人知道具體的政策細節；李喜明也說，他懷疑台灣能建立一套覆蓋全台灣的防空系統。

李喜明近日訪問美國，11日上午參加美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific）的新書發表座談會，並在下午出席由華府智庫哈德遜研究所舉行的座談會。

賴清德總統於今年國慶演說中宣布打造「台灣之盾」（T-Dome），規畫在「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案的1.25兆元特別預算中列為重點項目。

對於台灣之盾會在台灣的整體國防戰略中扮演什麼角色？李喜明指出，台灣為台灣之盾有很多規畫，但大家至今還不知道台灣之盾是什麼。

李喜明問說，究竟台灣之盾是一套覆蓋全台灣的防空系統，還是鎖定重點城市、基礎建設或軍事要點？現在沒有人知道。

李喜明說，如果台灣之盾的野心是保護全台，「我懷疑我們能不能做得到」，可能面臨美製防空飛彈和台製防空飛彈的整合、國家的飛彈庫存是否充足，台灣能否負擔其成本等問題。

李喜明做出呼籲，認為政府應該清楚定義台灣之盾，等到有確定的藍圖，再向立法院提出預算要求，好讓立法院可以審查，對台灣之盾做出支持，否則政府不說明清楚，又要投入大筆預算，恐被外界質疑是政治語言。

李喜明表示，他有信心就算政府沒有對台灣之盾做出清楚的陳述，立法院最後仍會通過特別預算，不過他還是敦促政府應該要讓大家了解台灣之盾的實質內涵。