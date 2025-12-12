美台無人系統合作 李喜明：雙方互補有助台灣防衛

快訊

中央社／ 華盛頓11日專電

美國聯邦眾議院通過參、眾兩院妥協版「國防授權法案」，其中包括美台建立無人系統聯合計畫。台灣前參謀總長李喜明今天受訪表示，美台互補，美國強項為設計及科技、裝備，台灣優勢是製造和組合，雙方合作對台灣防衛很有幫助。

美國聯邦眾議院昨天以312票對112票表決通過「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）。根據已公布的新版法案，美國戰爭部長須於2026年3月1日前設法與台灣啟動無人系統及反無人系統能力的聯合計畫，包括共同開發、共同生產這些系統，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合台灣關係法規定。

對此，目前人在美國宣傳英文新書「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」（Defending OurIsland Home: An Asymmetric Approach to Taiwan’sDefense）的李喜明，今天在新書座談會前接受中央社記者訪問表示，台美合作很重要，希望美國和台灣盡快擬定合作方法。

「美台合作的話，可以互補」，李喜明表示，美國強項在於設計及科技、裝備，但弱點是需要比較長的生產時間，台灣優勢則是「高品質的製造跟組合」，但在設計及關鍵科技方面較弱。

他分析，若台美合作，並在台灣生產，不僅可以將成本降到最低，還能建立台灣自我製造的能力，即使發生中國封鎖台灣的情況，仍能持續製造。另外，美國也不需太擔心科技轉移的審查問題。

他認為，如果做得快、做得順利，「對台灣的防衛會非常、非常有幫助」。

另外，對於潛艦國造原型艦海鯤艦進度落後的問題，出身潛艦部隊的李喜明表示，海軍跟台船確實碰到實務上的關鍵問題，尤其是在整個系統整合及6部主機充電系統方面的問題。以他曾在潛艦工作20年的經驗看來，「這2個都是非常大的挑戰」。

李喜明指出，6部主機在自動充電系統上充電同步化的挑戰可能非常大，希望台船跟海軍能想出好方法，順利解決困難。

他表示，一般來說，傳統潛艦大概是用2部到3部主機，這在充電同步化方面比較單純，6部的話，就變得非常複雜。他認為，美國可以提供這方面的協助，「這是純技術性的問題」。

李喜明撰寫的中文書「台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想」於2022年出版，英文版「守護我們的島嶼家園：台灣防衛的不對稱途徑」由美國智庫「印太安全研究所」（Institute for Indo-Pacific Security, IIPS）負責翻譯，日前已上架。

他說，英文版新書主要希望讓美國政策制定者、政府官員、智庫學者及軍事專家了解台灣的整體防衛並提供協助，促成台灣真正開始建立實際的不對稱戰略，進而影響未來的軍事採購、作戰及訓練計畫。

他強調：「我們不可能用對稱傳統的方式跟中國抗衡。」

