台南福麥資本額不到兩千萬 搖身變成軍火採購商

資本額不到兩千萬的台南福麥國際室內裝修公司得標國防部五點九億元炸藥採購案，現任負責人李文慶昨未出面說明，這家公司非常低調，地方評價不錯。台南市工務局指出，福麥公司二○一三年至二○一五年間，在台南承攬公園修繕等小型工程，皆依政府採購法辦理，二○一六年之後再無承攬市府工程。

據了解，福麥公司在賴清德總統擔任台南市長任內，承攬市府修繕案件共卅八件，工程經費從十多萬至一三○多萬元不等。國民黨台南市議員蔡宗豪質疑，福麥現在搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，外界難道不會懷疑，「台南親友團」跟著賴總統一路高升？若涉及圖利或不法輸送，台南地檢署應主動調查，國防部不應僅以營業項目作為回應，應全面公開相關審查資料，接受檢驗。

福麥國際室內裝修公司原名「福麥國際有限公司」，二○○五年核准設立，原負責人李淑玲，登記在台南市南區健康路二段，二○一九年十月負責人改為李文慶，二○二○年李家人買下中西區和真街現址並搬遷；和真街地址還登記福麥建設開發公司、天麗行館公司，負責人都是李淑玲，地方證實兩人為親戚。

記者昨天前往天麗行館，外觀四層樓，一至三樓為旅館，福麥的辦公室設於樓上。一名員工說，老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；當地西和里長廖昇英說，老闆待人處事善良，跟里內互動很好，生意應做得不錯。台南的裝潢同行說，對福麥小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，但「不是很大的公司」。

一名地方人士說，李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館，為人和善，李家人也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一。