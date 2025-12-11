快訊

台南福麥資本額不到兩千萬 搖身變成軍火採購商

聯合報／ 記者萬于甄吳淑玲周宗禎林伯驊／台南報導

資本額不到兩千萬的台南福麥國際室內裝修公司得標國防部五點九億元炸藥採購案，現任負責人李文慶昨未出面說明，這家公司非常低調，地方評價不錯。台南市工務局指出，福麥公司二○一三年至二○一五年間，在台南承攬公園修繕等小型工程，皆依政府採購法辦理，二○一六年之後再無承攬市府工程。

據了解，福麥公司在賴清德總統擔任台南市長任內，承攬市府修繕案件共卅八件，工程經費從十多萬至一三○多萬元不等。國民黨台南市議員蔡宗豪質疑，福麥現在搖身一變成為國防部軍火採購的唯一投標廠商，外界難道不會懷疑，「台南親友團」跟著賴總統一路高升？若涉及圖利或不法輸送，台南地檢署應主動調查，國防部不應僅以營業項目作為回應，應全面公開相關審查資料，接受檢驗。

福麥國際室內裝修公司原名「福麥國際有限公司」，二○○五年核准設立，原負責人李淑玲，登記在台南市南區健康路二段，二○一九年十月負責人改為李文慶，二○二○年李家人買下中西區和真街現址並搬遷；和真街地址還登記福麥建設開發公司、天麗行館公司，負責人都是李淑玲，地方證實兩人為親戚。

記者昨天前往天麗行館，外觀四層樓，一至三樓為旅館，福麥的辦公室設於樓上。一名員工說，老闆都跑外面比較多、較少在辦公室；當地西和里長廖昇英說，老闆待人處事善良，跟里內互動很好，生意應做得不錯。台南的裝潢同行說，對福麥小有耳聞，確實在經營翻修、整修工程，但「不是很大的公司」。

一名地方人士說，李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館，為人和善，李家人也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一。

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

【重磅快評】裝修商得標炸藥採購，不只是抗中奇蹟

RDX軍火採購惹議 新藍圖連線：呼籲行政院公共工程委員會介入調查

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

RDX標案水太深？ 開標2次 都僅1廠商投標

ＲＤＸ海掃更炸藥標案引爆爭議，國防部長顧立雄昨稱「國內沒有自製產能的原物料採購案」。但根據資料，國內兵工廠早在一九七七年...

低價搶標 軍事專家批「戰略無知」

對於ＲＤＸ招標案爭議，中華戰略學會資深研究員張競質疑，軍方要透過代理商對外採購ＲＤＸ炸藥，並未考慮如何扶植國內軍工產業，...

福麥公司 5年前捲入「借牌」風波

福麥國際室內裝修有限公司得標國防部高效炸藥案，據了解，福麥五年前曾捲入「借牌」風波，連同台南市政府工務局公務員及投標商等...

