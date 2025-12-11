快訊

手機警報一度「沉默」後再大作 嘉縣大埔兩度4級有感震 所幸未傳災情

地牛翻身！震央高雄甲仙規模4.7 網友驚嚇：突然好大一下

聽新聞
0:00 / 0:00

低價搶標 軍事專家批「戰略無知」

聯合報／ 記者李人岳／台北報導

對於ＲＤＸ招標案爭議，中華戰略學會資深研究員張競質疑，軍方要透過代理商對外採購ＲＤＸ炸藥，並未考慮如何扶植國內軍工產業，根本是戰略無知。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說，軍方採購案一再出現低價搶標、最後演成難以履約狀況，顯示政府採購法有必要檢討修法

張競也指出，ＲＤＸ爆炸藥是受到國際軍品進出口管制的品項，其原料、產品的進出口、運輸和儲存，都受到各國嚴格管制，哪怕是透過代理商或白手套，都不可能規避各種管制措施。

張競表示，軍方每年購案多如牛毛，都有其戰略目的與意義，必須考慮國內能否自製；尤其是重要資材，若有潛力可國產，無論成本多貴，都應建立自主生產的能力，並且透過國防自主來扶植國內產業。他舉例，攸關持續戰力的彈藥類項目，就應配合扶植國內化工產業來提高軍備生產能量。

張競說，軍方試圖透過代理商對外採購，甚至傳出向印度購買，顯示當今的軍備採購體系毫無國防自主的素養，直接扼殺國防產業的潛力；國安當局和軍備採購體系根本是戰略無知，政府高喊的國防自主也完全是政治口號。

陳國銘說，政府採購案最大的問題就是採取公開招標的價格標制度，往往導致廠商低價搶標，得標後才發現根本不具備履約能力；在過去許多標案都發生過，最後導致工程延宕、交貨品質低劣，或維保的船艦裝備大修，始終無法按期完成。除了這次發生的ＲＤＸ炸藥採購案，政府近年全力推動各式軍用商規無人機也是一例，投標廠商往往想著「小蝦米吃大案」，對於長久戰力的建構都是風險。

陳國銘表示，軍用裝備與武器的品質要求高、價格昂貴，且攸關官兵和作戰單位安全與戰力，相對而言，採購與維保品質不應打折扣，對於投標廠商的資格與資本都應有要求與限制。採購法目前設計確實可能助長「低價搶標、再轉包」現象，建議針對「資格標」的設計進行修法。

戰略 國防 設計 修法 軍工 國安

延伸閱讀

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

【重磅快評】裝修商得標炸藥採購，不只是抗中奇蹟

裝修公司標炸藥案…吳宗憲：巨額軍購「故意」不設門檻 標準圍標、綁標

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

相關新聞

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

RDX標案水太深？ 開標2次 都僅1廠商投標

ＲＤＸ海掃更炸藥標案引爆爭議，國防部長顧立雄昨稱「國內沒有自製產能的原物料採購案」。但根據資料，國內兵工廠早在一九七七年...

低價搶標 軍事專家批「戰略無知」

對於ＲＤＸ招標案爭議，中華戰略學會資深研究員張競質疑，軍方要透過代理商對外採購ＲＤＸ炸藥，並未考慮如何扶植國內軍工產業，...

福麥公司 5年前捲入「借牌」風波

福麥國際室內裝修有限公司得標國防部高效炸藥案，據了解，福麥五年前曾捲入「借牌」風波，連同台南市政府工務局公務員及投標商等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。