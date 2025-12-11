國造「反無人機系統」首批驗收被判不合格 創未來：修正中

快訊

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
創未來科技推出用於偵測無人機的T雷達。記者程嘉文/攝影
陸軍驗收首批將部署在金門和桃園的國造「反無人機系統」，判定不合格。得標此案的「創未來」公司今天表示，測驗中大多數項目合格，但部分尚未符合陸軍期待，正優化修正。

陸軍採購26套無人機反制系統，此案年初由創未來科技公司以決標金額9億8781萬元得標。依合約必須於今年底以前，在金馬外島及桃園龍潭完成各套系統的建置部署。

陸軍司令部今天表示，創未來公司於10月13日完成第一批無人機反制系統13套交貨，陸軍依契約性能檢查表，逐項辦理裝備驗測，驗收結果綜判「不合格」，已依契約對廠商辦理計罰，每逾期1日，按各批次契約總價計罰0.1%。

陸軍司令部表示，合約商依不合格項目刻正辦理缺失改正，待申請報驗後，由陸軍執行第二次裝備驗收。

創未來指出，此案契約規範的期程是第一批13套預計2026年上半年交貨；第二批13套預計2026年底以前全數完成交貨、驗收和結案；沒有規定今年底要完成26套建置。

創未來稱，該公司完全依照契約要求及時程完成系統交貨與各階段性能測試，所有作業均恪守契約所訂定的時程與規範；這次驗收中系統大多數測驗項目合格，但部分尚未符合陸軍的期待，創未來正在針對陸軍的期待進行優化修正。

