內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

內政部持續推動全社會防衛韌性，內政部長劉世芳表示，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。替代役訓練及管理中心也建置「替代役備役召集預告查詢系統」，預計明年1月1日上線，同時啟動預告名單，其中鎖定民國79年至82年次的備役替代役男為首波召訓名單。

內政部今部務會報安排替代役訓練及管理中心、警政署與消防署報告「替代役訓練及管理中心重點業務檢討報告」及「警察、消防替代役管理及運用狀況」案。劉世芳表示，內政部針對替代役的救災應變機制、訓練、管理及運用等核心業務做檢討與策進，目標在於全面提升災害應變能力，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1證照。

內政部替代役訓練及管理中心主任沈哲芳表示，今年截止至11月底現役徵集人數共1萬1653人、備役召集截至12月5日共4萬3718人，今年原先預計備役召訓5.5萬人，但資料統計目前只有4.3萬人，今年因為預算一度被凍結，導致無法達標原定目標；不過明年已規畫召集7.2萬人。

沈哲芳說明，將協調經濟部、環境部及衛生福利部辦理替代役備役召集訓練，召集項目包括EMT-1繼續教育、治安維護組訓練、防災救護組訓練、實彈射擊訓練、城鎮韌性演習。召集對象也會依種類有所不同，像初級救護員EMT-1，就會召集退役3年至6年於基礎訓練取得初級救護員證書的備役役男。

其次，治安維護組訓練則會召集退役逾8年至除役前治安維護組備役役男，距除役年齡、屆滿36歲該年12月31日，較近者優先；防災救護組訓練，召集對象為退役逾8年至除役前防災救護組備役役男，距除役年齡較近者優先。實彈射擊訓練，則是退役3年內且於替代役基礎訓練接受實彈射擊之各役別備役役男；城鎮韌性演習訓練則會召集列管退役8年內的備役役男。