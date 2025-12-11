快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

聯合報／ 記者劉懿萱張曼蘋／台北即時報導
移民署長林宏恩今出席內政部務會議記者會。記者劉懿萱／攝影
移民署長林宏恩今出席內政部務會議記者會。記者劉懿萱／攝影

內政部移民署預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，移民署長林宏恩解釋修正第6、7、10條，其中政務人員、直轄市長、縣市長、涉及國家安全人員等申請赴陸探親、奔喪，由四親等內改為三親等內才能申請「等於是比較緊縮」，是為保護公務員赴陸的人身安全。

林宏恩今出席內政部務會議會後記者會，被問及修正公務員赴陸許可原因，他說，移民署修正公務員、特定身分人員進入中國大陸地區許可辦法，是因為近年中共對我方赴陸公務員積極誘拉，甚至異常盤查，提高公務員人身安全風險，因此修改辦法的第6條、第7條跟第10條。

林宏恩解釋，辦法的第6條第一項是針對現職的政務人員，包括涉及國安及關鍵技術人員，赴陸必須申請許可，另外修正親等，若這些人申請到大陸探病、探親跟奔喪，由四親等修改為三親等，「等於是比較緊縮，也是保護公務員赴陸的人身安全。」

另外，林宏恩提到，辦法第7條是針對未涉及國安機密的簡任11職等以上公務人員，還有警政3階以上公務員，以及像在國防部、國安局跟調查局未具公務人員身分者，赴陸也必須申請許可，同時申請許可由2個工作日前修正為7個工作日前。

林宏恩說，第10條修正是針對公務員赴陸有發生異常狀況，或者是申請人赴陸失聯了，必須要有通報義務。至於政務人員赴陸須事前提出申請，比如14職等的常務次長，本身就是屬於11職等以上的公務人員，所以常務次長赴陸必須申請許可。

公務員 移民署 內政部 國防部

延伸閱讀

縣市長、涉國安人員等陸探親奔喪 內政部擬限縮改三親等內

內政部擬修法 縣市首長、涉國安者赴陸奔喪限三親等

女僕裝誘人！台南善化「選妃」淫窟暗藏社區大樓 警破門逮人

陸配錢麗宣揚武統台灣等言論 移民署：已自行出境

相關新聞

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

國造「反無人機系統」首批驗收被判不合格 創未來：修正中

陸軍驗收首批將部署在金門和桃園的國造「反無人機系統」，判定不合格。得標此案的「創未來」公司今天表示，測驗中大多數項目合格...

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

內政部持續推動全社會防衛韌性，內政部長劉世芳表示，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1...

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

內政部移民署預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，移民署長林宏恩解釋修正第6、7、10條，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。