4陸海警船襲擾金門水域 海巡巡防艇併航監控
4艘關閉船舶自動識別系統的中國海警船今天上午侵擾金門限制水域，海巡巡防艇併航監控驅離。海巡署指出，中國海警持續變化侵擾模式，挑戰海巡偵搜及應對極限。
海洋委員會海巡署金馬澎分署發布新聞稿表示，第十二巡防區今天上午8時50分，偵獲關閉船舶自動識別系統的中國海警「14533」、「14606」、「14529」及「14603」等4艘船隻，兩兩一組分別自烈嶼南方及料羅西南方海域航入金門限制水域，並同時向東航行侵擾。
金馬澎分署指出，海巡署4艘巡防艇立即航前近迫對應，採取併航監控，阻擋中國海警船深入金門水域，同時透過中、英文無線電廣播要求轉向航離，中國海警船於上午10時50分航出金門限制水域。
海巡署表示，中國海警有別於前次分別從料羅東方及烈嶼西南方侵入並相對航行模式，改採不同航入點同時向東航行，顯見在侵擾模式上持續變化，不斷挑戰海巡偵蒐及應對極限意圖。
海巡署指出，持續全天候維持高強度監偵、反應及部署能力，嚴密掌握海上動態，周全應對此類侵擾，全力捍衛國家主權及確保海域安全。
