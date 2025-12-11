聽新聞
0:00 / 0:00
能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了
「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參加投票，經濟部最新回應表示，福麥公司94年登記設立，97年登記成為出進口廠商，另於113年增加室內裝修業並變更公司名稱。
室內裝修公司賣軍火，讓人想起小吃店進口快篩劑的荒謬。國防部10日說明，福麥公司符合「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立，符合招標文件定。
經濟部11日回應表示，查「福麥國際室內裝修有限公司」，於94年設立登記，該公司已於97年11月6日登記成為出進口廠商，另於113年增加「室內裝修業」及變更公司名稱。
「福麥國際室內裝修有限公司」原名稱為「福麥國際有限公司」，於113年8月增加「E801060室內裝修業」營業項目登記，並依據「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項規定，辦理公司名稱變更登記。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言