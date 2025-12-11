快訊

不忍太多人受害 柯文哲批賴總統「比小英糟糕」：別把司法當政治工具

保暖衣物準備好！周末大陸冷氣團強襲台灣 「體感低溫僅7度」

外送員專法禁止「疊單」 Uber執行長：每單外送費平均將上漲20元

聽新聞
0:00 / 0:00

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
室內裝潢公司為何能做軍火貿易？經濟部回應，福麥公司先是出進口商，1年前才增加室內裝修營業項目。圖／本報資料照片
室內裝潢公司為何能做軍火貿易？經濟部回應，福麥公司先是出進口商，1年前才增加室內裝修營業項目。圖／本報資料照片

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參加投票，經濟部最新回應表示，福麥公司94年登記設立，97年登記成為出進口廠商，另於113年增加室內裝修業並變更公司名稱。

室內裝修公司賣軍火，讓人想起小吃店進口快篩劑的荒謬。國防部10日說明，福麥公司符合「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立，符合招標文件定。

經濟部11日回應表示，查「福麥國際室內裝修有限公司」，於94年設立登記，該公司已於97年11月6日登記成為出進口廠商，另於113年增加「室內裝修業」及變更公司名稱。

「福麥國際室內裝修有限公司」原名稱為「福麥國際有限公司」，於113年8月增加「E801060室內裝修業」營業項目登記，並依據「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項規定，辦理公司名稱變更登記。

國防部 經濟部

延伸閱讀

【重磅快評】裝修商得標炸藥採購，不只是抗中奇蹟

RDX軍火採購惹議 新藍圖連線：呼籲行政院公共工程委員會介入調查

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

福麥得標國防部5.9億標案 凌濤批顧立雄「避重就輕」

相關新聞

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

國造「反無人機系統」首批驗收被判不合格 創未來：修正中

陸軍驗收首批將部署在金門和桃園的國造「反無人機系統」，判定不合格。得標此案的「創未來」公司今天表示，測驗中大多數項目合格...

內政部建「替代役教召系統」明年元旦上線 首波召訓年次公開

內政部持續推動全社會防衛韌性，內政部長劉世芳表示，今年起替代役役男於成功嶺基礎訓練結訓後，都須取得防災士證照及EMT-1...

政務官親屬赴陸探親改三親等形同限縮 移民署：保護公務員人身安全

內政部移民署預告「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」修正草案，移民署長林宏恩解釋修正第6、7、10條，其...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。