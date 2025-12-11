能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參加投票，經濟部最新回應表示，福麥公司94年登記設立，97年登記成為出進口廠商，另於113年增加室內裝修業並變更公司名稱。

室內裝修公司賣軍火，讓人想起小吃店進口快篩劑的荒謬。國防部10日說明，福麥公司符合「國際貿易業」資格，且由經濟部核准設立，符合招標文件定。

經濟部11日回應表示，查「福麥國際室內裝修有限公司」，於94年設立登記，該公司已於97年11月6日登記成為出進口廠商，另於113年增加「室內裝修業」及變更公司名稱。

「福麥國際室內裝修有限公司」原名稱為「福麥國際有限公司」，於113年8月增加「E801060室內裝修業」營業項目登記，並依據「建築物室內裝修管理辦法」第9條第2項規定，辦理公司名稱變更登記。