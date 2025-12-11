國民黨立委王鴻薇昨爆料，國防部RDX海掃更炸藥採購案，竟由一家登記室內裝修的福麥公司得標，決標金額5.9億元，還可後續擴充8.2億元的限制性招標，總金額未來可達14.1億元。賴政府無法打造全社會防衛韌性，但用國防預算創造特定經濟奇蹟的能力，已證明不輸蔡政府「快篩小吃店」的魔法。

國防部長顧立雄的回應很輕鬆：廠商具從事國際貿易的代理商資格，且能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經國防部查驗能落實，每一個人都有資格投標。王鴻薇則質疑，難道美容美髮或快炒店只要登記就能承包國防部數億大案，以後人人都可以成為炸藥國家隊？

新冠疫情期間，蔡政府讓資本額200萬的小吃店搶下16.5億元快篩試劑標案，創造了抗疫奇蹟；賴政府也讓室內裝修公司取得總額可達14.1億元的武器炸藥採購案，再創抗中奇蹟。

更重要的是，賴清德總統的全民國防或全社會防衛，已經從美國白宮前國安顧問歐布萊恩來台教導的全民學會AK47步槍，快速推進到人人可以成為軍火商或炸藥國家隊嗎？

很多人不知道RDX海掃更是什麼。AI簡要介紹：RDX海掃更就是黑索金，是一種威力比TNT強約1.7倍的高能炸藥，廣泛用於軍事武器與工程爆破。它是砲彈、飛彈、穿甲彈等武器核心成分；二戰時期成為軍火生產的重要原料，並沿用至今。但歐美近年產能不足，供應短缺，成為全球軍事採購的敏感物資。

AI當然沒有遺漏台灣一家室內裝修公司標得國防部5.9億元RDX海掃更採購案的爭議。AI的結論提醒，RDX海掃更是全球最常用的高能炸藥之一，兼具威力與安全性，但因涉及軍事用途與國安敏感性，其採購與管制必須非常嚴格。

事關賴總統的全民國防，AI多嘴了！

根據政府電子採購網的標案資料，這項採購並不被認為屬於「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」採購，但仍被視為屬「涉及國家安全」採購。而且，如果AI這次沒說謊，海掃更已因產能不足，成為全球軍事採購的敏感物資；果然，厲害了，我的室內裝修店！

另外，國家環境毒物研究中心的資料也曾提到，海掃更的毒性對環境、人體以及接觸暴露可能造成損害。這是美容院、快炒店或室內裝修公司可以承擔的嗎？

一家室內裝修公司作個進出口登記，隨便就能跨行跨業標得5.9億元、並可後續擴充達總額14.1億元的炸藥採購案，賴政府的國防採購已經浮濫到拿炸藥來鋪設室內裝潢嗎？

這家即將創造國防經濟奇蹟的室內裝修公司，今天又被爆出幾年前曾捲入台南市政府公園工程案的「借牌」風波；福麥公司借牌給他人承攬市府小額工程，以涉偽造文書等遭起訴，最後因小額工程無承攬廠商資格限制，獲判無罪。

這次福麥公司標得RDX海掃更採購案，國防部也幾無廠商資格限制。但一家來自賴清德本命區的室內裝修公司獲得龐大炸藥採購標案，很多人都好奇，有沒有什麼政商「借牌」？