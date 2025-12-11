快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

RDX軍火採購惹議 新藍圖連線：呼籲行政院公共工程委員會介入調查

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
有網友質疑，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司。國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。本報資料照片
有網友質疑，國防部一項招標「RDX海掃更」炸藥的得標廠商，竟是一家登記為室內裝修的公司。國防部晚間解釋，全案經2次開標，僅有一家廠商投標，其營業項目包括化學原料批發等16項，並非僅有「室內裝修」。本報資料照片

國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料一案，得標廠商被揭露為登記起家於室內裝修的公司，引發社會高度關注。新北泛藍議員組成的新藍圖連線指出，國防部刻意聚焦於營業登記項目，卻迴避軍用炸藥採購應具備的專業門檻與安全審查機制，也沒有要求相關單位介入調查，明顯避重就輕，無法解除外界疑慮。

市議員陳偉杰表示，RDX為具高度敏感性的軍用烈性炸藥，國防安全攸關重大。國防部以「符合國際貿易業」作為資格要件，顯然難以對應此類高風險軍品所需的專業能力。

陳偉杰表示，營業登記能包含十數項業別，但並不代表該公司具備處理軍火原物料的技術能力與操作經驗。國防部必須說清楚，得標廠商是否曾有軍品代理的紀錄，是否具備爆材運輸與儲存的安全管理條件，以及是否與國際原廠有實質合作關係，而不是僅以登記項目作為回應。且前陣子，賴清德總統說將投入1.25兆經費購入軍備，讓民眾憂心忡忡，納稅錢是否都交由專業度不足的公司。

針對國防部聲稱兩次開標皆僅一家公司投標的情況，議員呂家愷強調，這更暴露了本案招標規範可能過於寬鬆、審查標準不足，或市場調查不周。開標兩次都只有一家廠商願意參與，國防部應向社會清楚交代是否做過市場能力盤點、是否曾與具備軍火供應能力的國外廠商建立聯繫，以及為何最終是由一家缺乏軍工背景的公司獨家投標。這些資訊不應被略過，更不能以符合法規輕描淡寫帶過。

議員蔡淑君認為，民眾在意的是小小裝修公司如何承接標案，且標案內容更涉及國安。國防部出面回應的內容沒有直面的面對民眾的質疑，也沒有清楚公布此項標案的用途，為何需要由民間採購，呼籲行政院公共工程委員會首先出面認定此標案是否違法、是否程序失當，要求採審會啟動調查程序。

議員江怡臻指出，國防採購牽涉國安、法遵與國際管制，要求高度透明與專業審查是基本原則。既然本案已引發社會廣泛質疑，若涉及行政疏失或違法施政，國防部刻意放寬資格疏於監督、審查失職、採購制度性問題或疑似圖利，監察院應該主動介入調查。國家安全不容僥倖，國防部理應展現負責態度，正面說明、徹底釐清，而非避重就輕。

國防部 議員 國安 呂家愷 陳偉杰 賴清德

延伸閱讀

淡水停水第六天民怨爆棚 民代提自治條例促「補助每戶5萬」

淡水停水4天終於恢復 民代再批應變慢、要求究責補償

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

淡水大停水惹眾怒 民代：市府未苦民所苦

相關新聞

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

能做軍火貿易？裝修公司標下炸藥採購案掀議論 經濟部回應了

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元標下國防部RDX海掃更炸藥採購案，輿論再度譁然，國防部說明福麥公司符合資格，因此可參...

【重磅快評】裝修商得標炸藥採購，不只是抗中奇蹟

國民黨立委王鴻薇昨爆料，國防部RDX海掃更炸藥採購案，竟由一家登記室內裝修的福麥公司得標，決標金額5.9億元，還可後續擴...

各界關切F-16自動防撞地系統安裝進度 空軍促請美方加速工程

空軍1名F-16V（Block20）飛官日前執行例行訓練時，發生短暫G力昏迷現象，引發各界關切空軍現役F-16V戰機自動...

RDX軍火採購惹議 新藍圖連線：呼籲行政院公共工程委員會介入調查

國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料一案，得標廠商被揭露為登記起家於室內裝修的公司，引發社會高度關注。新北泛藍議員組成的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。