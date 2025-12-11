快訊

校外租屋傳意外！聯合大學5學生一氧化碳中毒 校方查出關鍵原因

「江南大叔」PSY涉違反《醫療法》遭警方突襲搜查！認「代領疏失」強調正常用藥

家族內鬥？陸書畫家范曾與小50歲嫩妻喜得獨子 宣布與前妻子女斷絕關係

裝修公司拿國防部5億炸藥標案 立委揭實際多達15億「標案附帶開口合約」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
福麥公司曾捲入「借牌」風波，這次又因拿到國防部5億元炸藥標案，引起關注。圖／本報資料照
福麥公司曾捲入「借牌」風波，這次又因拿到國防部5億元炸藥標案，引起關注。圖／本報資料照

國防部近期招標的5億元RDX海掃炸藥標案，由登記為室內裝修的福麥公司得標，引發社會議論。立委馬文君今天表示，標案附帶後續開口合約將近9億元，總規模可能達15億元，國防部長顧立雄可能被部屬欺瞞，就是存心對國民說謊。

馬文君說，顧立雄表示該公司「有代理能力可投標」，並稱國內「無產能」，但過去RDX皆由軍備局自製。她指出，爆料顯示疑似有中間人介入，從印度採購RDX。

馬文君指出，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。包括無爆藥許可、缺乏處置能力、非軍品本業、資本額不足標案十分之一，且為首次投標。單就這五項，正常情況下根本不可能中標。更離譜的是，標案附帶後續開口合約將近9億元，使總規模可能達15億元。

她強調，這疑似國防部為福麥公司量身打造標案資格，背後可能有人操作，搭上印度採購管道，並與國防部內負責採購的人聯手。馬文君要求顧立雄針對標案程序透明說明，否則等於自欺欺人。

國防部則表示，福麥公司依法取得投標資格，符合採購需求，但未進一步說明如何符合爆藥操作及處置能力。馬文君呼籲公開審查文件，釐清外購RDX合法性與程序合理性。

國防部 馬文君 顧立雄 印度

延伸閱讀

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

福麥得標國防部5.9億標案 凌濤批顧立雄「避重就輕」

顧立雄稱有輸出許可就能投炸藥標 王鴻薇：人人成軍火商？

五角大廈簡報揭無力保台 顧立雄：印太和平穩定是美核心利益

相關新聞

裝修公司標炸藥案不只5.9億？ 藍委爆「從印度採購」：後續還有近9億

國防部疑爆採購弊案，「福麥國際室內裝修公司」以5.9億得標國防部RDX海掃更炸藥採購案。國防部長顧立雄說，只要有代理商能...

裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所...

【重磅快評】裝修商得標炸藥採購，不只是抗中奇蹟

國民黨立委王鴻薇昨爆料，國防部RDX海掃更炸藥採購案，竟由一家登記室內裝修的福麥公司得標，決標金額5.9億元，還可後續擴...

各界關切F-16自動防撞地系統安裝進度 空軍促請美方加速工程

空軍1名F-16V（Block20）飛官日前執行例行訓練時，發生短暫G力昏迷現象，引發各界關切空軍現役F-16V戰機自動...

RDX軍火採購惹議 新藍圖連線：呼籲行政院公共工程委員會介入調查

國防部採購「RDX海掃更」火藥原物料一案，得標廠商被揭露為登記起家於室內裝修的公司，引發社會高度關注。新北泛藍議員組成的...

裝修公司拿國防部5億炸藥標案 立委揭實際多達15億「標案附帶開口合約」

國防部近期招標的5億元RDX海掃炸藥標案，由登記為室內裝修的福麥公司得標，引發社會議論。立委馬文君今天表示，標案附帶後續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。