裝修公司拿國防部5億炸藥標案 立委揭實際多達15億「標案附帶開口合約」

國防部近期招標的5億元RDX海掃炸藥標案，由登記為室內裝修的福麥公司得標，引發社會議論。立委馬文君今天表示，標案附帶後續開口合約將近9億元，總規模可能達15億元，國防部長顧立雄可能被部屬欺瞞，就是存心對國民說謊。

馬文君說，顧立雄表示該公司「有代理能力可投標」，並稱國內「無產能」，但過去RDX皆由軍備局自製。她指出，爆料顯示疑似有中間人介入，從印度採購RDX。

馬文君指出，問題來了，首次外購也應該要根據採購法規，但國防部卻為了這家裝修公司大開方便之門，幾乎打破了所有採購規章。包括無爆藥許可、缺乏處置能力、非軍品本業、資本額不足標案十分之一，且為首次投標。單就這五項，正常情況下根本不可能中標。更離譜的是，標案附帶後續開口合約將近9億元，使總規模可能達15億元。

她強調，這疑似國防部為福麥公司量身打造標案資格，背後可能有人操作，搭上印度採購管道，並與國防部內負責採購的人聯手。馬文君要求顧立雄針對標案程序透明說明，否則等於自欺欺人。

國防部則表示，福麥公司依法取得投標資格，符合採購需求，但未進一步說明如何符合爆藥操作及處置能力。馬文君呼籲公開審查文件，釐清外購RDX合法性與程序合理性。