裝修公司得標5.9億火藥軍購案 福麥背景遭起底…地方低調經營引關注

在台南經營室內裝修的福麥公司得標國防部5.9億元「RDX海掃更」炸藥採購案引發爭議，公司登記於中西區和真街，目前為公司所經營的旅館，公司辦公室則在旅館頂樓；福麥負責人6年前由李淑玲改為李文慶，兩人為親戚，但地方上表示並不熟識。

根據營業登記資料顯示，李淑玲名下有福麥建設開發公司、天麗行館公司，李文慶有福麥國際室內裝修公司。

資料顯示，福麥國際室內裝修公司2005年核准設立，原名「福麥國際有限公司」，公司登記地點起初在台南市南區健康路二段，現為診所，當時負責人是李淑玲，2019年10月公司負責人由李淑玲改為李文慶，2020年李家人買下中西區和真街現址並搬遷，同時經營旅館業，去年更名為「福麥國際室內裝修有限公司」。

據指出，旅館大約4層樓，1至3樓作為旅宿，4樓頂樓作為裝修公司辦公室。

據了解，福麥國際有限公司2013年至2015年期間多次承攬南市府工務局公園修繕案件，前後共執行38件，工程經費約從10多萬至130多萬不等，採購均依政府採購法辦理，然而，該業者2016年就不在承包。

地方人士指出，李淑玲與蕭姓丈夫負責經營旅館，夫妻倆為人和善，對地方事務都相當配合，不過較少看見李文慶，不清楚李文慶是胞兄還是胞弟；李家人除經營室內裝修，也是日本知名衛浴品牌在台南的經銷商之一，展示中心則位於新市區。

福麥在永康、新市區都有據點，永康分公司大門今深鎖，隔壁的甜點店老闆說，很久沒看到人出入，一直關門中，不知道是開公司的。在地永康復興里的里長說，該址一直以為沒人住。

新市福麥室內裝修員工說，老闆今天外出、不知道在哪裡，也不知道有得標國防部軍購案；新市區新和里長說，經常在隔壁的綠地除草，卻從來沒看過店老闆，以為只是一般店家、看電視才聽說是「福麥」。