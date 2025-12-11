裝修公司標炸藥案…吳宗憲：巨額軍購「故意」不設門檻 標準圍標、綁標

「福麥國際室內裝修公司」以5.9億，得標國防部RDX海掃更炸藥採購案，引發爭議。國民黨立委吳宗憲今說，要求國防部公布資格標審查細節，啟動工程會稽核和政風調查，絕對支持國防自主、加強國軍精實戰力，但絕不接受，國防部把納稅人的血汗錢，大把大把送進「空殼公司」的口袋。

福麥國際室內裝修公司得標國防部RDX 5.9億元標案，但該公司被質疑不具專業度，甚至有國安疑慮。國防部長顧立雄說，只要有代理商能向原廠取得輸出許可證明、原廠來源證明，經查屬實就能進口。

吳宗憲說，若國防部只會跳針說：廠商有「國際貿易業」的營業登記，符合資格，那就是在欺騙全國民眾，掏空荷包。大家買一台幾十萬元的車、裝潢一間房子，都會先看對方有沒有能力交貨、有沒有交易實績、有沒有穩定的上游供應。因為大家都知道，營業登記不等於真有交易能力。這是軍用高風險物資，依據特殊軍事採購適用範圍及處理辦法，採購的安全、專業標準只會比民間更高，不會更低。

吳宗憲表示，依據國防部自己的軍品廠商認證辦法，會要求廠商要提出財務狀況、專業技術、下游供應商與營運實績等完整說明。這也證明，絕不可能只靠商業登記一行字就能涵蓋。5.9億元是法定「巨額採購」要看財力和經驗，根據巨額採購認定標準，財物採購超過1億元就屬「巨額」。

吳宗憲指出，本案高達5.9億元，廠商應具備財力門檻，實收資本額不低於標案預算10分之1；實績門檻，過去需有製造或進口炸藥的交易經驗。至少要做過一筆契約或數量，不低於這次標案預算的5分之2。國防採購也是採購，不能無法無天，廠商資本額只有1900萬，根本「不符合」採購規範；裝修公司過去運過軍火嗎？還是只運過裝潢建材？

吳宗憲質疑，國防部連「確認廠商有無能力交貨」都不管了嗎？請問國防部，只有一家廠商投標？這筆5.9億的巨額軍購，是「故意」不設門檻，好「量身打造」讓「裝修公司」輕易得標嗎？這在實務上就是標準的「圍標」或「綁標」訊號。

吳宗憲要求國防部，公布資格標審查細節，廠商具備承攬5.9億軍火貿易案的履約能力與財力？是否有足夠現金流支付國外貨款？有無進出口實績與供應鏈證明？還是打算拿著國防部的合約去向銀行搬錢（做無本生意）？若廠商過去連台南市10萬元的小工程都有「借牌」紀錄，國防部憑什麼相信在5.9億的軍火案，會老實履約？

吳宗憲也要求啟動工程會稽核和政風調查。他質疑，限制性招標要邀請「二家以上」比價 ，為何本案「只有一家獨門生意」，且半年前剛改登記就得標？是量身訂作？針對「單一廠商投標」且「資格顯不相當」的異常情形，立案調查有無人謀不臧。軍事商購不是兒戲。如果最後買來的是劣質炸藥，或者廠商拿錢落跑，犧牲的是前線官兵的生命安全。

吳宗憲提到，這次史上最高、預算規模達1.25兆國防特別條例，國防部交來的卻只有7頁簡報，連後續驚人的維運成本都交代不清。「試問，如果你們連一筆近6億元的採購案都搞得如此荒腔走板、漏洞百出，我們又怎敢把兆元級的預算交到你們手上？身為監督預算的民意代表，嚴格審查是我的天職。我們絕不能閉著眼睛輕易放行，淪為行政部門的橡皮圖章。我們絕對支持國防自主、加強國軍精實戰力；但我們絕不接受，國防部把納稅人的血汗錢，大把大把送進『空殼公司』的口袋。」